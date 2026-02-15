Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε ποτά από καταστήματα στην Αττική, συνελήφθη ο αρχηγός και 8 μέλη, δείτε βίντεο
Από το 2023 η δράση τους, 66 κλοπές και 4 ληστείες έχουν εξιχνιαστεί – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ποτά, όπλα και τέσσερα οχήματα
Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε συστηματικά αλκοολούχα ποτά από καταστήματα στην Αττική, με την Αστυνομία να προχωρά σε 9 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Την υπόθεση χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/02), ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τις αρχές του 2023 και δρούσε οργανωμένα, με συγκεκριμένους ρόλους. Στόχος τους ήταν καταστήματα της ίδιας εταιρείας σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από όπου αφαιρούσαν κυρίως φιάλες αλκοολούχων ποτών.
Σε αρκετές περιπτώσεις, φέρεται να απείλησαν ή να άσκησαν βία σε υπαλλήλους για να φύγουν με τα κλοπιμαία χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Τέσσερις από τις υποθέσεις έχουν χαρακτηριστεί ως ληστείες.
Ως αρχηγός εμφανίζεται ένας 47χρονος αλλοδαπός, που –κατά την Αστυνομία– είχε τον συντονισμό και έδινε τις εντολές. Τα υπόλοιπα «επιχειρησιακά» μέλη άλλαζαν ρόλους: άλλοι οδηγούσαν τα μισθωμένα οχήματα, άλλοι λειτουργούσαν ως «τσιλιαδόροι» και άλλοι έμπαιναν στα καταστήματα για να αφαιρέσουν τα προϊόντα.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας 58χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας σε κατάστημα στα Μελίσσια. Φέρεται να έδινε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και φύλαξης, βοηθώντας ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους.
Δύο ακόμη άτομα, 66 και 67 ετών, ιδιοκτήτες κάβας, κατηγορούνται ότι παραλάμβαναν τα κλεμμένα ποτά και τα διοχέτευαν προς πώληση, ακόμη και στην Αλβανία, αποκομίζοντας παράνομο κέρδος.
Στις έρευνες στα σπίτια τους βρέθηκαν:
• 120 φιάλες ποτών
• Πιστόλι-ρέπλικα
• Καραμπίνα με φυσίγγια
• Δύο μαχαίρια
• Δύο περούκες
• 6.930 ευρώ
• 11 κινητά τηλέφωνα
Κατασχέθηκαν επίσης τέσσερα οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους, όλα μισθωμένα.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 66 κλοπές και 4 ληστείες, με το συνολικό οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 70.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
