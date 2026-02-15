Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε ποτά από καταστήματα στην Αττική, συνελήφθη ο αρχηγός και 8 μέλη, δείτε βίντεο

Από το 2023 η δράση τους, 66 κλοπές και 4 ληστείες έχουν εξιχνιαστεί – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ποτά, όπλα και τέσσερα οχήματα