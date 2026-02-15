Δεκάδες καταθέσεις για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα από τη ΔΑΕΕ, απολογείται την Τρίτη ο ιδιοκτήτης

Παραποιημένες μελέτες και ελλιπή συστήματα ασφαλείας

Η διαρροή αυτή, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, υπολογισμένη στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτης, κάτι που προκάλεσε τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε θυμάτων. Η φονική αυτή έκρηξη άφησε πίσω της συντρίμμια και κατέδειξε τη σοβαρότητα των παραλείψεων στην ασφάλεια της βιομηχανίας.Η συμπληρωματική έρευνα της ΔΑΕΕ αποκάλυψε ότι οι μηχανικοί που υπέγραψαν τις μελέτες για τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου παρουσίασαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ότι η επιχείρηση απέκρυψε από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων από τα όρια του εργοστασίου, παραβιάζοντας έτσι τους κανονισμούς ασφαλείας.Επιπλέον, φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν ότι τα συστήματα ασφαλείας του εργοστασίου ήταν εικονικά. Ανιχνευτές που δήλωναν ότι ήταν λειτουργικοί στην πραγματικότητα δεν ήταν συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό δίκτυο, με τα καλώδια τους να είναι βαμμένα στον τοίχο για να δίνουν την εντύπωση ότι λειτουργούσαν. Ταυτόχρονα, οι σωληνώσεις ήταν συνδεδεμένες με απλά ρακόρ, αντί για εγκεκριμένες μεθόδους.Η απογοητευτική κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της παραμέλησης και των παραβάσεων στους κανονισμούς ασφαλείας της βιομηχανίας.