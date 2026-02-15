Δεκάδες καταθέσεις για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα από τη ΔΑΕΕ, απολογείται την Τρίτη ο ιδιοκτήτης
Δεκάδες καταθέσεις για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα από τη ΔΑΕΕ, απολογείται την Τρίτη ο ιδιοκτήτης
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αποχώρησε χθες από τα Τρίκαλα και το εργοστάσιο της Βιολάντα, αφού προηγουμένως έλαβε δεκάδες καταθέσεις εμπλεκομένων για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.
Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα - Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά ΤΝΤ
Από πλημμέλημα σε κακούργημαΗ αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα είναι το τελευταίο επεισόδιο μιας πολύπλοκης υπόθεσης. Η Εισαγγελία Τρικάλων αποφάσισε να μετατρέψει την κατηγορία από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, μετά από νέες αποκαλύψεις και στοιχεία που προέκυψαν από τις καταθέσεις των εμπειρογνωμόνων και των εργαζομένων στο εργοστάσιο.
Αποκαλύψεις από τη ΔΑΕΕ: Οσμή προπανίου από τον ΙούνιοΗ Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνέταξε μια συμπληρωματική δικογραφία, στην οποία αναφέρονται σειρά καταθέσεων από εμπειρογνώμονες και εργαζόμενους στο εργοστάσιο. Οι καταθέσεις αποδεικνύουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο, γεγονός που φανερώνει ότι το πρόβλημα υπήρχε πολύ πριν την τραγωδία. Παρά τις προειδοποιήσεις και τις καταγγελίες των εργαζομένων, η ιδιοκτησία του εργοστασίου φαίνεται ότι αγνόησε τα σημάδια του κινδύνου, ενώ έκαναν μάλιστα και την επίσκεψη ενός ιδιώτη τεχνικού για να διορθώσει το πρόβλημα.
Η ισχύς της έκρηξης ήταν όμοια με 185 κιλά TNTΗ έρευνα έχει αποκαλύψει πως η έκρηξη προκλήθηκε από τη διαρροή προπανίου που εκδηλώθηκε από έναν διαβρωμένο σωλήνα στο υπόγειο του εργοστασίου. Ο σωλήνας αυτός είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας και τοποθετήθηκε πάνω στο χώμα, χωρίς τη σωστή υποδομή, με αποτέλεσμα να υποστεί φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών. Αυτή η διαρροή δημιούργησε μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με το υπόγειο του εργοστασίου να μετατρέπεται σε «βόμβα» προπανίου.
Η διαρροή αυτή, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, υπολογισμένη στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτης, κάτι που προκάλεσε τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε θυμάτων. Η φονική αυτή έκρηξη άφησε πίσω της συντρίμμια και κατέδειξε τη σοβαρότητα των παραλείψεων στην ασφάλεια της βιομηχανίας.
Παραποιημένες μελέτες και ελλιπή συστήματα ασφαλείαςΗ συμπληρωματική έρευνα της ΔΑΕΕ αποκάλυψε ότι οι μηχανικοί που υπέγραψαν τις μελέτες για τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου παρουσίασαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ότι η επιχείρηση απέκρυψε από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων από τα όρια του εργοστασίου, παραβιάζοντας έτσι τους κανονισμούς ασφαλείας.
