Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.



Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Βιολάντα , Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, προχώρησαν εκ νέου οι Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων. ιδιοκτήτης της Βιολάντα συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στον χώρο του εργοστασίου από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Αρχικά οδηγήθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων στο μετέπειτα στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων.Mε βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια που είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.



«Δεχόμουν πιέσεις από τον ιδιοκτήτη να παραβώ τις προδιαγραφές» ισχυρίστηκε ο υδραυλικός



Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η κατάθεση του 70χρονου υδραυλικού που εγκατέστησε τις υπόγειες σωληνώσεις, από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή που οδήγησε στη φονική πυρκαγιά. Ο υδραυλικός υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις από τον ιδιοκτήτη για να παραβεί τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα θα είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης "ρίξε μου μία σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο". Του λέω "Δεν γίνεται έτσι, να ρίξω έναν σωλήνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές: μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά. Μου λέει ο ιδιοκτήτης: "

Εγώ δε σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω". Έτσι, αναγκάστηκα να το κάνω».



Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.



Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη με ένταλμα του ανακριτή, σηματοδοτώντας νέα φάση στις έρευνες για την τραγωδία που συγκλόνισε την περιοχή.