ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Νεκρός 67χρονος μετά από καβγά με τον 63χρονο αδελφό του
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Μαχαίρωμα

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Νεκρός 67χρονος μετά από καβγά με τον 63χρονο αδελφό του

Ο 63χρονος φέρεται να μαχαίρωσε τον αδελφό του έπειτα από έντονο διαπληκτισμό – Το θύμα έφερε τραύματα στον λαιμό και την κοιλιά, σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Νεκρός 67χρονος μετά από καβγά με τον 63χρονο αδελφό του
39 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγική κατάληξη είχε οικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (14/2) στο χωριό Μάρθια του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη, με θύμα έναν 67χρονο άνδρα και φερόμενο δράστη τον 63χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με το patris.gr, τα δύο αδέλφια, που διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι, διαπληκτίστηκαν έντονα.

Ο καβγάς φέρεται να κλιμακώθηκε και ο 63χρονος να επιτέθηκε με μαχαίρι στον αδελφό του, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό και την κοιλιακή χώρα. Τα τραύματα αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 67χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 63χρονου.

Πηγές αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το Creta24 ανέφερε ότι τα δύο αδέλφια είχαν και στο παρελθόν έντονες διαφωνίες.

Ο 67χρονος ήταν διαζευγμένος με δύο παιδιά, ενώ ο 64χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ζούσε απομονωμένος.

Ο φερόμενος ως δράστης σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

Κλείσιμο
Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.
39 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης