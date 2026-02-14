Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στα Πατήσια, κατασχέθηκε 1 κιλό κάνναβη
Στην κατοχή των δύο συλληφθέντων βρέθηκε επίσης και πλήθος νάιλον συσκευασιών πρόσφορων για διακίνηση ναρκωτικών
Aπό αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή των Πατησίων, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 59 και 58 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή των Πατησίων, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται πεζοί, τους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.
Κατά τον έλεγχο στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος νάιλον συσκευασιών πρόσφορων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ και οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων για σχηματισμό δικογραφίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
