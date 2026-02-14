ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στα Πατήσια, κατασχέθηκε 1 κιλό κάνναβη
ΕΛΛΑΔΑ
Πατήσια Διακίνηση ναρκωτικών Σύλληψη

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στα Πατήσια, κατασχέθηκε 1 κιλό κάνναβη

Στην κατοχή των δύο συλληφθέντων βρέθηκε επίσης και πλήθος νάιλον συσκευασιών πρόσφορων για διακίνηση ναρκωτικών

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στα Πατήσια, κατασχέθηκε 1 κιλό κάνναβη
5 ΣΧΟΛΙΑ
Aπό αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή των Πατησίων, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 59 και 58 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή των Πατησίων, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται πεζοί, τους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος νάιλον συσκευασιών πρόσφορων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ και οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων για σχηματισμό δικογραφίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στα Πατήσια, κατασχέθηκε 1 κιλό κάνναβη
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης