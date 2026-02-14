ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Ηγουμενίτσα ΕΚΑΒ

Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα

Tον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικος του ο οποίος άμεσα ζήτησε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ

Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε στην Ηγουμενίτσα, βρέθηκε ένας 55χρονος ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή προερχόμενος από τη Βόρεια Ελλάδα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικος του ο οποίος άμεσα ζήτησε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο στο ξενοδοχείο.

Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης