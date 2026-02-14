Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα
Tον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικος του ο οποίος άμεσα ζήτησε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ
Νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε στην Ηγουμενίτσα, βρέθηκε ένας 55χρονος ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή προερχόμενος από τη Βόρεια Ελλάδα.
Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικος του ο οποίος άμεσα ζήτησε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο στο ξενοδοχείο.
Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.
Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή.
