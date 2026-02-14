Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα Ευρώτα στη Λακωνία, ήταν η πιο επικίνδυνη στην Ελλάδα
Η παλιά μεταλλική γέφυρα δεν κατεδαφίζεται αλλά θα μετατραπεί σε πεζογέφυρα–μνημείο
Η νέα γέφυρα του Ευρώτα δόθηκε σε προσωρινή χρήση, βάζοντας οριστικά τέλος στη λειτουργία της παλιάς μεταλλικής γέφυρας που για χρόνια είχε χαρακτηριστεί ακατάλληλη και θεωρούνταν η πιο επικίνδυνη γέφυρα στην Ελλάδα.
Ένα πέρασμα που επί δεκαετίες εξυπηρετούσε την τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα γεννούσε ανησυχία σε κάθε διέλευση.
Στο βίντεο του Up Stories θα δείτε πλάνα από τη σημερινή εικόνα του έργου, αλλά και εικόνες από τον Μάρτιο του 2022, όταν η παλιά γέφυρα παρέμενε ακόμη σε χρήση, παρά τα σοβαρά προβλήματα και τις προειδοποιήσεις.
Το νέο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.465.000 ευρώ, ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Μάιο του 2024. Με μήκος 90 μέτρα και πλάτος 9 μέτρα, ενισχυμένο κατάστρωμα, σύγχρονη σήμανση και δύο πεζοδρόμια πλάτους 2,10 μέτρων, η νέα γέφυρα εξασφαλίζει πλέον ασφαλή και άνετη διέλευση για οχήματα και πεζούς.
Η παλιά μεταλλική γέφυρα δεν κατεδαφίζεται. Αντίθετα, θα μετατραπεί σε πεζογέφυρα–μνημείο, διατηρώντας τον ιστορικό και λαογραφικό της χαρακτήρα, ως ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου.
