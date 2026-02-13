Ιερέας στον Κορυδαλλό έβαλε... ρολά σε εκκλησία μετά από διάρρηξη: «Κλείνουν το βράδυ και ανοίγουν το πρωί»
Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά και τάματα από εικόνα της Παναγίας - Τι λέει ο ιερέας της εκκλησίας για την συγκεκριμένη απόφαση

Μία διάρρηξη που σημειώθηκε πέρυσι σε εκκλησία στον Κορυδαλλό οδήγησε σε μια ασυνήθιστη απόφαση: την τοποθέτηση προστατευτικών ρολών στον ιερό ναό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, οι δράστες κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό της εκκλησίας, παρά το γεγονός ότι υπήρχε συναγερμός, καθώς έκοψαν με τροχό την πόρτα και στη συνέχεια τη μεταλλική προστατευτική σιδεριά. Αφού εισέβαλαν, αφαίρεσαν χρυσαφικά και τάματα από εικόνα της Παναγίας.

Έτσι, για να αντιμετωπιστούν οι ληστείες, αποφασίστηκε ότι η μόνη λύση είναι η τοποθέτηση ρολών.

«Κλείνουν το βράδυ και ανοίγουν το πρωί»

Ο ιερέας του ναού μίλησε στην τηλεόραση του Mega σχετικά με την ασυνήθιστη απόφαση.

Όπως είπε «αναγκαστήκαμε να βάλουμε ρολά μετά από μία διάρρηξη που είχαμε πέρυσι τον Μάρτιο. Οι ληστές μάλιστα χρησιμοποίησαν τροχό για να κόψουν τα προστατευτικά σίδερα του ναού. Μπήκαν μέσα και αφαίρεσαν τάματα από την εικόνα της Παναγίας. Επειδή έχουν ληστέψει και άλλους ναούς στην περιοχή, τόσο στον Κορυδαλλό αλλά και στο Κερατσίνι, κρίναμε πως αυτή είναι η μόνη λύση, αφού ο ναός είχε και συναγερμό όταν έγινε η διάρρηξη».

«Τα ρολά κλείνουν μόνο το βράδυ και ανοίγουν πάλι το πρωί στις 7:00, δε φαίνονται δηλαδή κατά τη διάρκεια της μέρας. Μάθαμε ότι τον περασμένο Μάιο συνέλαβαν έναν 30χρονο που έκλεβε τάματα και χρυσαφικά από ναούς στον Κορυδαλλό, αλλά δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την αστυνομία ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που έκλεψε και τον δικό μας ναό», είπε.
