Πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι - Δείτε βίντεο
Κατέρρευσε πλήρως τμήμα της επαρχιακής οδού μεταξύ Λαγολιού και Τυμπακίου, στον δήμο Φαιστού
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία σε περιοχές της Κρήτης.
Στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου ο δρόμος «κόπηκε» στα δύο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να σπεύδουν στο σημείο και να κλείνουν προληπτικά τον δρόμο για την αποφυγή ατυχημάτων, ενώ η καταιγίδα και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν και κατολισθήσεις.
Στον δρόμο από τις Καμάρες προς τα Βορίζια, βράχος κατέληξε στο οδόστρωμα. Σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων διακόπτοντας την κυκλοφορία, ενώ σε αρκετά σημεία του νησιού σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική να παρεμβαίνει όπου χρειάστηκε.
Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.
