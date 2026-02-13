Καιρός: Ισχυρά φαινόμενα σε Κρήτη και Έβρο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για αποπνικτική σκόνη με λασποβροχές από 16/2

Καλός ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι



Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν κάποια φαινόμενα τοπικά ισχυρά, κυρίως στην











ακόμη που θα φτάνουν ακόμα και 9 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες και σε κάποιες περιοχές θα ξεπερνάνε τοπικά ακόμα και τους 20 βαθμούς κελσίου.



Προειδοποίηση Μαρουσάκη για αποπνικτική σκόνη με λασποβροχές από 16/2 Το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα μας φαίνεται να ολοκληρώνει τη δράση του σήμερα, δίνοντας τη θέση του σε βελτιωμένες καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο.



Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως οι βροχές περιορίζονται, ωστόσο από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέο, πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.



Από το Σάββατο, η χώρα θα χωριστεί σε δύο καιρικές ζώνες: στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα θα επικρατήσουν συννεφιές με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια τμήματα αναμένεται ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες, που θα δημιουργήσουν ένα προχωρημένο ανοιξιάτικο κλίμα.



Το κύμα κακοκαιρίας θα μετακινηθεί βορειότερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή, θα έχουμε σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Αυτό θα προκαλέσει λασποβροχές κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια, λόγω της σκόνης που θα μεταφερθεί στην ατμόσφαιρα.



Την Κυριακή, οι βροχές θα είναι πιο έντονες, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, συνοδευόμενες από ισχυρούς νοτιάδες. Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ενισχυθεί τη Δευτέρα, επηρεάζοντας όλη τη χώρα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας μια χειμωνιάτικη νότα μέσα στην άνοιξη.



Το επόμενο διάστημα, η Ελλάδα θα ζήσει μια εναλλαγή καιρικών συνθηκών, με το κύμα κακοκαιρίας που υποχωρεί σήμερα να δίνει τη θέση του σε ένα μικρό διάλειμμα το Σαββατοκύριακο, αλλά και στη συνέχεια σε νέο κύμα βροχών και πτώσης θερμοκρασίας από τη Δευτέρα.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στη Θράκη.



Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο και στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στη Θράκη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ



14-02 Στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-02



Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά ηπειρωτικά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιoχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02



Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-02



Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στα δυτικά και τα κεντρικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων 6 με 7 στα πελάγη 8 με 9 μποφόρ και μόνο στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.