Αλλαγή ώρας - Μάρτιος 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά
ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας Ωράριο Θερινή Ώρα Ρολόι Μάρτιος

Κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα, «χάνεται» μία ώρα ύπνου, καθώς το ρολόι μετακινείται απευθείας από τις 03:00 στις 04:00

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί και το 2026 η αλλαγή ώρας στην Ελλάδα, καθώς εξακολουθεί να ισχύει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη θερινή και τη χειμερινή ώρα.

Παρά τις συζητήσεις των τελευταίων ετών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής σχετική απόφαση, με αποτέλεσμα η μετάβαση από τη χειμερινή στη θερινή ώρα και αντίστροφα να εφαρμοστεί και τη νέα χρονιά.

Αλλαγή ώρας 2026 - Πότε ξεκινά η θερινή ώρα 

Η πρώτη αλλαγή θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Στις 03:00 τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας.

Η επαναφορά στη χειμερινή ώρα θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Στις 04:00 τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 03:00, επιστρέφοντας στη λεγόμενη standard ώρα.

Πώς επηρεάζονται οι συσκευές

Κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα, «χάνεται» μία ώρα ύπνου, καθώς το ρολόι μετακινείται απευθείας από τις 03:00 στις 04:00. Αντίθετα, τον Οκτώβριο «κερδίζεται» μία ώρα, αφού στις 04:00 επιστρέφει στις 03:00.

Tα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και «έξυπνα» ρολόγια προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον έχουν σωστά ρυθμισμένη τη ζώνη ώρας και είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, για αναλογικά ρολόγια, επιτοίχια, ξυπνητήρια, φούρνους ή ρολόγια αυτοκινήτων, η ρύθμιση πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Ο λόγος ύπαρξης της αλλαγής ώρας

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενιαίο τρόπο, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στόχος αυτής της κοινής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός των μετακινήσεων, των αγορών, των υπηρεσιών και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας κοινό πλαίσιο ώρας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας

Η αλλαγή της ώρας επηρεάζει τον ύπνο, προκαλώντας αίσθημα τζετ λαγκ, κόπωση και υπνηλία. Το φθινόπωρο (χειμερινή ώρα) κερδίζουμε μία ώρα ύπνου, ενώ την άνοιξη (θερινή ώρα) χάνουμε μία ώρα.

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται περίπου πέντε ημέρες έως δύο εβδομάδες για να προσαρμοστεί πλήρως, με σταδιακή αλλαγή στο πρόγραμμα ύπνου και στις καθημερινές συνήθειες.

