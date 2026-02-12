Προκάλεσαν διακοπή ηλεκτροδότησης και πήγαν να κλέψουν καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
Προκάλεσαν διακοπή ηλεκτροδότησης και πήγαν να κλέψουν καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω

Το καλώδιο αποτελούσε τμήμα του εξοπλισμού του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Το καλώδιο αποτελούσε τμήμα του εξοπλισμού του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Δύο άνδρες, ηλικίας 61 και 40 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, κατηγορούμενοι για κλοπή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες μετέβησαν με αυτοκίνητο σε μη περιφραγμένο χώρο και, αφού προκάλεσαν διακοπή ηλεκτροδότησης, αφαίρεσαν καλώδιο μήκους περίπου 15 μέτρων από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Το καλώδιο αποτελούσε τμήμα του εξοπλισμού του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο άνδρες.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν, διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και το αφαιρεθέν καλώδιο, το οποίο αποδόθηκε σε αρμόδιο εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
