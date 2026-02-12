Τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη: Το αδιαχώρητο στη Βασιλέως Ηρακλείου με ψησταριές και χορό, δείτε εικόνες
Τσικνοπέμπτη Θεσσαλονική

Οι Θεσσαλονικείς πιστοί στο ραντεβού τους για το παραδοσιακό τσίκνισμα - Το γλέντι αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες

Η Τσικνοπέμπτη έδωσε και φέτος το σύνθημα για την έναρξη της Αποκριάς στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας δρόμους, γειτονιές και πλατείες σε ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι γεμάτο μουσική, αρώματα ψητών και αποκριάτικη διάθεση.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το κέντρο της πόλης αλλά και συνοικίες όπως τα Λαδάδικα και η Άνω Πόλη γέμισαν κόσμο που προετοιμαζόταν για τον εορτασμό. Ψησταριές στήθηκαν σε πεζοδρόμια και αυλές, ενώ κρεοπωλεία και αγορές γνώρισαν αυξημένη κίνηση, καθώς οι Θεσσαλονικείς προμηθεύονταν τα απαραίτητα για το παραδοσιακό «τσίκνισμα».

Χορός και τσίκνισμα στη Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερο χρώμα στη γιορτή έδωσαν οι μεταμφιέσεις. Μάσκες, περούκες και πολύχρωμα αξεσουάρ κυριάρχησαν στους δρόμους, με εργαζόμενους σε καφέ, μπαρ και ταβέρνες να συμμετέχουν ενεργά στο κλίμα, υποδεχόμενοι τους επισκέπτες ντυμένοι με θεματικές στολές.

Τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη (1)

Καθώς πέφτει το σκοτάδι, η ένταση της διασκέδασης αναμένεται να αυξηθεί, με τη μουσική να δυναμώνει και τα υπαίθρια γλέντια να συνεχίζονται μέχρι αργά. Για τη Θεσσαλονίκη, η Τσικνοπέμπτη αποτελεί όχι μόνο ένα γαστρονομικό έθιμο, αλλά και μια ζωντανή γιορτή που σηματοδοτεί την είσοδο στην καρναβαλική περίοδο.

Τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη (2)

Ενδεικτικές της κατάστασης είναι οι παρακάτω εικόνες από την οδό Βασιλέως Ηρακλείου, όπου μικροί και μεγάλοι έχουν κατακλύσει τον δρόμο, συμμετέχοντας ενεργά στο γιορτινό κλίμα.

Τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη (3)


