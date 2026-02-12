Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
ΕΛΛΑΔΑ
Τσικνοπέμπτη τσίκνισμα Χάρης Δούκας Ψήσιμο

Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά

Στην οδό Αθηνάς αναμένεται να διατεθούν 7.000 σουβλάκια και άλλα τόσα κεμπάπ στον κόσμο που θα κατέβει για τα ψώνια του στο κέντρο της πόλης

Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
47 ΣΧΟΛΙΑ
Οι ψησταριές έχουν πάρει φωτιά ανήμερα της Τσικνοπέμπτης σε όλη την Αθήνα, από άκρη σε άκρη. Από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις σε αρκετές περιοχές και φυσικά αυτή την ώρα κορυφώνονται οι εορτασμοί στην Βαρβάρκειο Αγορά με χιλιάδες κόσμου και 800 κιλά κρέας.

«Η ατμόσφαιρα είναι αυτή που πρέπει να είναι, τσικνίζουμε όλοι μαζί με 800 κιλά κρέας, με πάρα πολύ κόσμο και πολλές εκδηλώσεις. Συνολικά 65 εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης θα έχουμε όλο το επόμενο διάστημα. Να είμαστε όλοι καλά και η Αθήνα μια αγκαλιά» δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το κέντρο της πόλης. 

Δηλώσεις Χάρη Δούκα για την Τσικνοπέμπτη


Περισσότερα από 800 κιλά κρέατος αναμένεται να ψηθούν σήμερα έξω από την Βαρβάκειο αγορά, στην οδό Αθηνάς, με 7.000 σουβλάκια και άλλα τόσα κεμπάπ να προσφέρονται σήμερα στον κόσμο που θα κατέβει για τα ψώνια του στο κέντρο της πόλης.

Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά

Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά

Νωρίτερα, η κάμερα της ΕΡΤ βρέθηκε σε επιχείρηση, με τον υπεύθυνο να δηλώνει πως θα αναμένουν να διαθέσουν συνολικά 15.000 χοιρινά καλαμάκια μέχρι το βράδυ, ενώ αρκετοί είναι και οι πελάτες που έχουν προλάβει να κάνουν τις παραγγελίες τους.

Όσον αφορά στις τιμές, κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα, με τα αμνοερίφια να ξεκινούν από 8 και να φτάνουν έως 11 ευρώ το κιλό, το μοσχάρι κινείται από 10 έως 13 ευρώ, ενώ τα παϊδάκια έχουν την τιμητική τους από 12 έως 16 ευρώ το κιλό.

Στην Αγία Παρασκευή, ο δήμος έχει διοργανώσει μεγάλο νησιώτικο γλέντι στην πλατεία Μελίνα Μερκούρη, στο Κοντόπευκο. Η Ένωση Νάξου συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις, προσφέροντας παραδοσιακά προϊόντα όπως γραβιέρα και το περίφημο αρσενικό τυρί ΠΟΠ, ενώ μουσικοί από το νησί δίνουν τον τόνο με ζωντανή μουσική.



Ο δήμαρχος, Γιάννης Μυλωνάκης, ευχαρίστησε τους εθελοντές και τους τοπικούς συλλόγους που στηρίζουν τη διοργάνωση.


To αδιαχώρητο και στις ταβέρνες την Τσικνοπέμπτη

Με βροχερό καιρό αλλά καλή διάθεση γίνονται οι ετοιμασίες για το έθιμο της Τσικνοπέμπτης σε όλη τη χώρα. Στη Βάρη από νωρίς οι ψησταριές άναψαν και οι σούβλες είναι γεμάτες καθώς από το μεσημέρι στις φημισμένες ταβέρνες της περιοχής θα επικρατεί το αδιαχώρητο με το κόστος να διαμορφώνεται περίπου στα 30 ευρώ το άτομο.
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
47 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης