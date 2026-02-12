Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα, πάνω από 800 κιλά κρέας στη Βαρβάκειο αγορά
Στην οδό Αθηνάς αναμένεται να διατεθούν 7.000 σουβλάκια και άλλα τόσα κεμπάπ στον κόσμο που θα κατέβει για τα ψώνια του στο κέντρο της πόλης
Οι ψησταριές έχουν πάρει φωτιά ανήμερα της Τσικνοπέμπτης σε όλη την Αθήνα, από άκρη σε άκρη. Από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις σε αρκετές περιοχές και φυσικά αυτή την ώρα κορυφώνονται οι εορτασμοί στην Βαρβάρκειο Αγορά με χιλιάδες κόσμου και 800 κιλά κρέας.
«Η ατμόσφαιρα είναι αυτή που πρέπει να είναι, τσικνίζουμε όλοι μαζί με 800 κιλά κρέας, με πάρα πολύ κόσμο και πολλές εκδηλώσεις. Συνολικά 65 εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης θα έχουμε όλο το επόμενο διάστημα. Να είμαστε όλοι καλά και η Αθήνα μια αγκαλιά» δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το κέντρο της πόλης.
Περισσότερα από 800 κιλά κρέατος αναμένεται να ψηθούν σήμερα έξω από την Βαρβάκειο αγορά, στην οδό Αθηνάς, με 7.000 σουβλάκια και άλλα τόσα κεμπάπ να προσφέρονται σήμερα στον κόσμο που θα κατέβει για τα ψώνια του στο κέντρο της πόλης.
Νωρίτερα, η κάμερα της ΕΡΤ βρέθηκε σε επιχείρηση, με τον υπεύθυνο να δηλώνει πως θα αναμένουν να διαθέσουν συνολικά 15.000 χοιρινά καλαμάκια μέχρι το βράδυ, ενώ αρκετοί είναι και οι πελάτες που έχουν προλάβει να κάνουν τις παραγγελίες τους.
Όσον αφορά στις τιμές, κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα, με τα αμνοερίφια να ξεκινούν από 8 και να φτάνουν έως 11 ευρώ το κιλό, το μοσχάρι κινείται από 10 έως 13 ευρώ, ενώ τα παϊδάκια έχουν την τιμητική τους από 12 έως 16 ευρώ το κιλό.
Στην Αγία Παρασκευή, ο δήμος έχει διοργανώσει μεγάλο νησιώτικο γλέντι στην πλατεία Μελίνα Μερκούρη, στο Κοντόπευκο. Η Ένωση Νάξου συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις, προσφέροντας παραδοσιακά προϊόντα όπως γραβιέρα και το περίφημο αρσενικό τυρί ΠΟΠ, ενώ μουσικοί από το νησί δίνουν τον τόνο με ζωντανή μουσική.
Ο δήμαρχος, Γιάννης Μυλωνάκης, ευχαρίστησε τους εθελοντές και τους τοπικούς συλλόγους που στηρίζουν τη διοργάνωση.
Με βροχερό καιρό αλλά καλή διάθεση γίνονται οι ετοιμασίες για το έθιμο της Τσικνοπέμπτης σε όλη τη χώρα. Στη Βάρη από νωρίς οι ψησταριές άναψαν και οι σούβλες είναι γεμάτες καθώς από το μεσημέρι στις φημισμένες ταβέρνες της περιοχής θα επικρατεί το αδιαχώρητο με το κόστος να διαμορφώνεται περίπου στα 30 ευρώ το άτομο.
To αδιαχώρητο και στις ταβέρνες την Τσικνοπέμπτη
