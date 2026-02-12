Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Μαγνησία Όπλα Ναρκωτικά

Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι πέντε Έλληνες, έξι Ρομά και δύο υπήκοοι Αλβανίας

Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, €60.000 σε μετρητά, 5 μαχαίρια, 2 κάμερες, 3 καραμπίνες και φυσίγγια βρέθηκαν στην κατοχή των 13 μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στον Βόλο.

Ανάμεσα στους 13 συλληφθέντες είναι πέντε Έλληνες, έξι Ρομά και δύο υπήκοοι Αλβανίας, με τις συλλήψεις να γίνονται μετά από έρευνες που έγιναν σε δύο μαντριά και 10 σπίτια.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, 3 μηχανάκια κλεμμένα, τουλάχιστον 6 αυτοκίνητα και 5 πατίνια.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες από τα κατασχεθέντα αντικέιμενα

Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης