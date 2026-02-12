Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ναρκωτικά, όπλα, μαχαίρια και μετρητά βρήκαν οι αστυνομικοί στους 13 που συνέλαβαν στη Μαγνησία, δείτε φωτογραφίες
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι πέντε Έλληνες, έξι Ρομά και δύο υπήκοοι Αλβανίας
Σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, €60.000 σε μετρητά, 5 μαχαίρια, 2 κάμερες, 3 καραμπίνες και φυσίγγια βρέθηκαν στην κατοχή των 13 μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στον Βόλο.
Ανάμεσα στους 13 συλληφθέντες είναι πέντε Έλληνες, έξι Ρομά και δύο υπήκοοι Αλβανίας, με τις συλλήψεις να γίνονται μετά από έρευνες που έγιναν σε δύο μαντριά και 10 σπίτια.
Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, 3 μηχανάκια κλεμμένα, τουλάχιστον 6 αυτοκίνητα και 5 πατίνια.
Τα κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα.
