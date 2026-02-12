Μετρό Θεσσαλονίκης: Επιστροφή στο κανονικό ωράριο από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
Μετρό Θεσσαλονίκης: Επιστροφή στο κανονικό ωράριο από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Η έναρξη λειτουργίας της γραμμής θα πραγματοποιείται πλέον καθημερινά στις 05:30 το πρωί, ενώ η λήξη παραμένει στις 23:00

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επιστροφή στο κανονικό ωράριο από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό οι δοκιμές στην επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες η έναρξη λειτουργίας της γραμμής θα πραγματοποιείται πλέον καθημερινά στις 05:30 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα εφαρμοζόταν προσωρινό ωράριο, με την έναρξη να γίνεται στις 06:30 τις καθημερινές και στις 08:00 το Σάββατο και την Κυριακή, λόγω των απαιτούμενων τεχνικών δοκιμών.

Η λήξη της λειτουργίας παραμένει στις 23:00 μέχρι να ανακοινωθεί κάτι νεότερο. Το ωράριο αφορά την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και τη «Νέα Ελβετία».

