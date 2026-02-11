Βόλος: 15 συλλήψεις για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, βρέθηκαν ναρκωτικά και σε μαντρί
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση ναρκωτικών Βόλος Αστυνομία Μαγνησία

Βόλος: 15 συλλήψεις για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, βρέθηκαν ναρκωτικά και σε μαντρί

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε δέκα κατοικίες στον Βόλο και σε περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Βόλος: 15 συλλήψεις για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, βρέθηκαν ναρκωτικά και σε μαντρί
Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στον Βόλο προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικοί ενώ συνελήφθησαν 15 άτομα.

Κατά τις έρευνες, σε σπίτι στο Αλιβέρι εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης σε μικρές ατομικές συσκευασίες, έτοιμες προς διάθεση, καθώς και 40.000 ευρώ. Σε δεύτερη κατοικία στον Βόλο, βρέθηκαν επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης και 20.000 ευρώ ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε δύο μαντριά και δέκα κατοικίες στον Βόλο, καθώς και σε περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης και η διαδρομή των χρημάτων.

Συνολικά κατασχέθηκαν σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, άνω του ενός κιλού κάνναβης, καραμπίνες, μεγάλος αριθμός φυσιγγίων, μαχαίρια και οχήματα, τα οποία εξετάζεται εάν είναι κλεμμένα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αιφνιδιαστικούς και συντονισμένους ελέγχους από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην Εισαγγελία Βόλου.

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης