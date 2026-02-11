Βόλος: 15 συλλήψεις για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, βρέθηκαν ναρκωτικά και σε μαντρί

Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών
στον Βόλο
προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικοί ενώ συνελήφθησαν 15 άτομα.
Κατά τις έρευνες, σε σπίτι στο Αλιβέρι
εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης σε μικρές ατομικές συσκευασίες, έτοιμες προς διάθεση, καθώς και 40.000 ευρώ. Σε δεύτερη κατοικία στον Βόλο
, βρέθηκαν επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης και 20.000 ευρώ ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε δύο μαντριά
και δέκα κατοικίες στον Βόλο
, καθώς και σε περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου
, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης και η διαδρομή των χρημάτων.
Συνολικά κατασχέθηκαν σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης
, άνω του ενός κιλού κάνναβης
, καραμπίνες
, μεγάλος αριθμός φυσιγγίων
, μαχαίρια
και οχήματα
, τα οποία εξετάζεται εάν είναι κλεμμένα.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αιφνιδιαστικούς και συντονισμένους ελέγχους από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της Ομάδας ΔΙΑΣ.
Οι συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην Εισαγγελία Βόλου.