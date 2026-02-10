Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος κατάσκοπος, τι ισχυρίστηκε στην απολογία του: «Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις»



Κατάσκοπος σμήναρχος: Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου Βασίλης Χειρδάρης



Δικηγόρος 54χρονου: Αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μία διαδικασία που δεν ήθελε



Η αφαίρεση ιθαγένειας

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για τον νέο χάρτη των ενόπλων δυνάμεων προβλέπεται ακόμη και η αφαίρεση ιθαγένειας για τελεσίδικη καταδίκη για κατασκοπεία.

διάβασε δήλωση του, στην οποία ο ίδιος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των πράξεών του χωρίς να αναζητά δικαιολογίες:«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο απειλητικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία, ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι «η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα. Το αίτημα του εντολέα ήταν να προφυλακιστεί και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, όπως και ένα δεύτερο αίτημα, να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την Ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα γεγονότα με ότι έχει συμβεί, χωρίς υπερβολές και χωρίς όλα αυτά που διαδίδονται στον Τύπο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητάει την καταδίκη του από τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψη του και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ίδιο. Θεώρησε ότι από την αρχή δεν είχε συναλλαγή με κρατικό φορέα αλλά ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές σε εταιρείας από την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας, για να βρουν επενδυτικές εταιρείας στην Ευρώπη, στις χώρες του ΝΑΤΟ και στις Δυτικές χώρες μέχρι που πήγε στην Κίνα. Άλλαξαν τα πράγματα και τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα που ενδεχομένως να αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες. Αναγκάστηκε από την πίεση των πραγμάτων και από τον φόβο γιατί του είπαν “ξέρουμε την οικογένεια σου, ξέρουμε που μένεις και ξέρουμε και τι δουλειά κάνεις” και αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μια διαδικασία που δεν ήθελε».