Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Τραγωδία στην Εκάλη: 85χρονη ΑμεΑ ανασύρθηκε νεκρή από ασανσέρ, εγκλωβίστηκε με το αμαξίδιό της
Τραγωδία στην Εκάλη: 85χρονη ΑμεΑ ανασύρθηκε νεκρή από ασανσέρ, εγκλωβίστηκε με το αμαξίδιό της
Η ηλικιωμένη βρισκόταν χωρίς συνοδό και φέρεται να εγκλωβίστηκε μεταξύ θαλάμου και πόρτας
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (7/5), όταν μία 85χρονη ΑμεΑ εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σε σπίτι στην οδό Φοίβου 11, στην Εκάλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη βρισκόταν χωρίς συνοδό σε αναπηρικό αμαξίδιο και φέρεται να εγκλωβίστηκε μεταξύ θαλάμου και πόρτας.
Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές. Στο σημείο έσπευσε και διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη βρισκόταν χωρίς συνοδό σε αναπηρικό αμαξίδιο και φέρεται να εγκλωβίστηκε μεταξύ θαλάμου και πόρτας.
Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές. Στο σημείο έσπευσε και διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα