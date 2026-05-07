Τελευταίο αντίο στον παπα-Τσάκαλο: Με το σύνθημα «Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!» έφερε την ανατροπή στην κοινωνία, λέει ο γιος του
Πλήθος κόσμου θέλησε να αποχαιρετήσει τον θρυλικό παπα-Τσάκαλο, τον πρεσβύτερο Σπυρίδωνα Τσιάκαλο
Συγγενείς, φίλοι και πλήθος πιστών βρέθηκαν σήμερα στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Χριστού στο Καματερό για να αποτίσουν φόρο τιμής στον πρεσβύτερο Σπυρίδωνα Τσιάκαλο, ή όπως ήταν γνωστός, στον θρυλικό παπά-Τσάκαλο.
Ο παπά-Τσάκαλος έφυγε από την ζωή την Τρίτη 05/05 και σήμερα εψάλη η εξόδιος ακολουθία στον ναό, του οποίου την ανακατασκευή φρόντισε ο ίδιος προσωπικά.
Ο ιερέας που έγινε γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, έχοντας υπηρέτησε σε πολλές ενορίες του Πειραιά και της Αθήνας αλλά ο τελικός του προορισμός ήταν ο ναός Γεννήσεως του Χριστού στο Καματερό.
Όπως λέει, ήταν ένας άνθρωπος που «συνομιλούσε με όλους. Δεν είχε κανένα στεγανό. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πόναγε τους άλλους ανθρώπους, την πραγματικότητα. Ήταν αυτός που προσέφερε ό,τι μπορούσε, δεδομένου του ότι η ζωή του ξεκίνησε από μικρό παιδάκι, από το χωριό του, από τα Σιλπιανά στο Καταφύλλι της Καρδίτσας, με φτώχεια, με κούραση, με πόνο. Κατάφερε λοιπόν και έγινε ιερέας, θεολόγος. Δίδαξε σε σχολεία και αυτή η εκκλησία που βλέπετε εδώ πέρα σήμερα είναι έργο δικό του. Είναι το τελευταίο του έργο, το μεγαλύτερο από όλα. Ένας ναός για τον οποίο ήταν περήφανος και είναι περήφανοι όλοι εδώ στη συνοικία».
Στον ίδιο τόνο, η γειτόνισσα του Αθηνά, ανέφερε πως «τάΐζε όλο τον κόσμο, τάΐζε τους φτωχούς. Έπαιρνε από τον πλούσιο, έδινε στον φτωχό. Πάντα αυτή ήταν η δουλειά του. Έδινε πολύ. Δοτικός άνθρωπος. Όλος ο κόσμος είναι πικραμένος. Όλοι στεναχωρημένοι είναι. Δεν είναι κανείς χαρούμενος. Το έργο του έμεινε, η εκκλησία Γεννήσεως του Χριστού».
Στον ναό είχε στηθεί κουτί για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών με αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ.
Η ταφή του παπα-Τσάκαλου θα γίνει αύριο, 8 Μαΐου, στο Καταφύλλι της Καρδίτσας.
«Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ»Ο γιος του Κωνσταντίνος Τσιάκαλος, μιλώντας στο Orange Press Agency, τόνισε ότι «ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε στην κοινωνία, προσέφερε στην Εκκλησία, προσέφερε στην πατρίδα. Γι' αυτόν αυτά δεν ήταν έννοιες χωρίς νόημα. Ήταν η πραγματικότητά του. Με το σύνθημα "Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!" ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία».
