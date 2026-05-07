Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης
ΕΛΛΑΔΑ
Δημήτρης Γκιώνης Δημοσιογράφος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας για δεκαετίες διηύθυνε τις πολιτιστικές σελίδες της Ελευθεροτυπίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Πέθανε, σε ηλικία 87 ετών, ο σημαντικός δημοσιογράφος, επί σειρά ετών αρχισυντάκτης του πολιτιστικού τμήματος της Ελευθεροτυπίας και συγγραφέας Δημήτρης Γκιώνης.

Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν με πολλαπλά προβλήματα υγείας.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας που για δεκαετίες διηύθυνε τις πολιτιστικές σελίδες της Ελευθεροτυπίας, γεννήθηκε το 1939 στη Δημητσάνα της Αρκαδίας.

Σε ηλικία 12 ετών μετακόμισε στην Αθήνα και από το 1964 ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία, με ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Την περίοδο 1964-1967 εργάστηκε στην εφημερίδα «Δημοκρατική Αλλαγή».
Από το 1967 έως το 1973 έζησε στο εξωτερικό, κυρίως στη Γαλλία και τον Καναδά, λόγω της δικτατορίας, συνεργαζόμενος με ελληνόφωνα έντυπα. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα υπήρξε συνεκδότης, μαζί με τον Φώντα Λάδη, του περιοδικού «Τετράδιο» την περίοδο 1974-1976.

Εργάστηκε επίσης στην εφημερίδα «Αυγή» από το 1974 έως το 1975, ενώ από το 1975 και την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της «Ελευθεροτυπίας» εντάχθηκε στο δυναμικό της, παραμένοντας επί δεκαετίες στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Παράλληλα, από το 1976 έως το 1983 συμμετείχε στο ρεπορτάζ της τηλεοπτικής εκπομπής «Παρασκήνιο».

Στη συγγραφική του πορεία, το 1994 κυκλοφόρησε το αφήγημα «Τώρα θα δεις», το 1996 τη συνέχειά του με τίτλο «Το περίπτερο», ενώ η τριλογία ολοκληρώθηκε το 1999 με το «Έτσι κι αλλιώς...».

Το 1996 εξέδωσε επίσης το βιβλίο «Καλύτερα στον τυπογράφο παρά στον ψυχίατρο», που περιλαμβάνει 18 συνεντεύξεις με τον Βασίλη Βασιλικό σε διάστημα 30 ετών.

Κλείσιμο
Σημαντική ήταν και η συμβολή του στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, του οποίου διετέλεσε αντιπρόεδρος επί μακρόν
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης