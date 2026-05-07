Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης
Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας για δεκαετίες διηύθυνε τις πολιτιστικές σελίδες της Ελευθεροτυπίας
Πέθανε, σε ηλικία 87 ετών, ο σημαντικός δημοσιογράφος, επί σειρά ετών αρχισυντάκτης του πολιτιστικού τμήματος της Ελευθεροτυπίας και συγγραφέας Δημήτρης Γκιώνης.
Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν με πολλαπλά προβλήματα υγείας.
Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας που για δεκαετίες διηύθυνε τις πολιτιστικές σελίδες της Ελευθεροτυπίας, γεννήθηκε το 1939 στη Δημητσάνα της Αρκαδίας.
Σε ηλικία 12 ετών μετακόμισε στην Αθήνα και από το 1964 ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία, με ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Την περίοδο 1964-1967 εργάστηκε στην εφημερίδα «Δημοκρατική Αλλαγή».
Από το 1967 έως το 1973 έζησε στο εξωτερικό, κυρίως στη Γαλλία και τον Καναδά, λόγω της δικτατορίας, συνεργαζόμενος με ελληνόφωνα έντυπα. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα υπήρξε συνεκδότης, μαζί με τον Φώντα Λάδη, του περιοδικού «Τετράδιο» την περίοδο 1974-1976.
Εργάστηκε επίσης στην εφημερίδα «Αυγή» από το 1974 έως το 1975, ενώ από το 1975 και την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της «Ελευθεροτυπίας» εντάχθηκε στο δυναμικό της, παραμένοντας επί δεκαετίες στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Παράλληλα, από το 1976 έως το 1983 συμμετείχε στο ρεπορτάζ της τηλεοπτικής εκπομπής «Παρασκήνιο».
Στη συγγραφική του πορεία, το 1994 κυκλοφόρησε το αφήγημα «Τώρα θα δεις», το 1996 τη συνέχειά του με τίτλο «Το περίπτερο», ενώ η τριλογία ολοκληρώθηκε το 1999 με το «Έτσι κι αλλιώς...».
Το 1996 εξέδωσε επίσης το βιβλίο «Καλύτερα στον τυπογράφο παρά στον ψυχίατρο», που περιλαμβάνει 18 συνεντεύξεις με τον Βασίλη Βασιλικό σε διάστημα 30 ετών.
Σημαντική ήταν και η συμβολή του στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, του οποίου διετέλεσε αντιπρόεδρος επί μακρόν
