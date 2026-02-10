Θλίψη στη Λαμία για τον 43χρονο αστυνομικό Κώστα Ριρή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Ο άτυχος αστυνομικός, που ήταν πατέρας δύο παιδιών, υπηρετούσε στο τμήμα Μεταγωγών στη Φθιώτιδα- Την Τετάρτη η κηδεία του
Θλίψει έχει προκαλέσει στη Λαμία ο ξαφνικός θάνατος του 43χρονου αστυνομικού, Κώστα Ριρή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα.
Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν η σύζυγός του επιχείρησε να τον ξυπνήσει ενώ είχε ρεπό και διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.
Ο άτυχος αστυνομικός, που ήταν αρχιφύλακας στον βαθμό και πατέρας δύο παιδιών, υπηρετούσε στο Τμήμα Μεταγωγών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας.
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στις 15:00 μετά το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.
