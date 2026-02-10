ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θλίψη στη Λαμία για τον 43χρονο αστυνομικό Κώστα Ριρή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Ο άτυχος αστυνομικός, που ήταν πατέρας δύο παιδιών, υπηρετούσε στο τμήμα Μεταγωγών στη Φθιώτιδα- Την Τετάρτη η κηδεία του

Θλίψη στη Λαμία για τον 43χρονο αστυνομικό Κώστα Ριρή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Θλίψει έχει προκαλέσει στη Λαμία ο ξαφνικός θάνατος του 43χρονου αστυνομικού, Κώστα Ριρή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν η σύζυγός του επιχείρησε να τον ξυπνήσει ενώ είχε ρεπό και διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Θλίψη στη Λαμία για τον 43χρονο αστυνομικό Κώστα Ριρή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Θλίψη στη Λαμία για τον 43χρονο αστυνομικό Κώστα Ριρή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή


Ο άτυχος αστυνομικός, που ήταν αρχιφύλακας στον βαθμό και πατέρας δύο παιδιών, υπηρετούσε στο Τμήμα Μεταγωγών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στις 15:00 μετά το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr
