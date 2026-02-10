Βάρη: Μπούκαραν με το αμάξι σε κατάστημα και άρπαξαν όσα περισσότερα μπορούσαν, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βάρη Ληστεία Αυτοκίνητο

Βάρη: Μπούκαραν με το αμάξι σε κατάστημα και άρπαξαν όσα περισσότερα μπορούσαν, δείτε βίντεο

Έκαναν όπισθεν και διέλυσαν την πόρτα πριν μπουν στο κατάστημα και το «ξαφρίσουν»

Βάρη: Μπούκαραν με το αμάξι σε κατάστημα και άρπαξαν όσα περισσότερα μπορούσαν, δείτε βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ληστεία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Βάρη, επί της Λεωφόρου Ευελπίδων, όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε κατάστημα.

Οι άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες προσέγγισαν το κατάστημα με όχημα, το οποίο σταμάτησαν μπροστά στην είσοδο. Στη συνέχεια, με όπισθεν, έπεσαν με δύναμη πάνω στην γυάλινη πόρτα, την διέλυσαν και μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη iRafina (@irafina.gr)


Αμέσως μετά, κατέβηκαν από το όχημα και εισέβαλαν στον χώρο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ φορούσαν και γάντια. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά αφαίρεσαν ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν και τοποθέτησαν τα κλοπιμαία στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος.

Αφού ολοκλήρωσαν τη δράση τους, οι άγνωστοι δράστες διέφυγαν από το σημείο με κατεύθυνση την οδό Ηρακλειδών, από την οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν φτάσει και νωρίτερα στην περιοχή.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης