To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Βάρη: Μπούκαραν με το αμάξι σε κατάστημα και άρπαξαν όσα περισσότερα μπορούσαν, δείτε βίντεο
Βάρη: Μπούκαραν με το αμάξι σε κατάστημα και άρπαξαν όσα περισσότερα μπορούσαν, δείτε βίντεο
Έκαναν όπισθεν και διέλυσαν την πόρτα πριν μπουν στο κατάστημα και το «ξαφρίσουν»
Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ληστεία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Βάρη, επί της Λεωφόρου Ευελπίδων, όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε κατάστημα.
Οι άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες προσέγγισαν το κατάστημα με όχημα, το οποίο σταμάτησαν μπροστά στην είσοδο. Στη συνέχεια, με όπισθεν, έπεσαν με δύναμη πάνω στην γυάλινη πόρτα, την διέλυσαν και μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος.
Αμέσως μετά, κατέβηκαν από το όχημα και εισέβαλαν στον χώρο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ φορούσαν και γάντια. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά αφαίρεσαν ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν και τοποθέτησαν τα κλοπιμαία στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος.
Αφού ολοκλήρωσαν τη δράση τους, οι άγνωστοι δράστες διέφυγαν από το σημείο με κατεύθυνση την οδό Ηρακλειδών, από την οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν φτάσει και νωρίτερα στην περιοχή.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Οι άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες προσέγγισαν το κατάστημα με όχημα, το οποίο σταμάτησαν μπροστά στην είσοδο. Στη συνέχεια, με όπισθεν, έπεσαν με δύναμη πάνω στην γυάλινη πόρτα, την διέλυσαν και μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αμέσως μετά, κατέβηκαν από το όχημα και εισέβαλαν στον χώρο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ φορούσαν και γάντια. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά αφαίρεσαν ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν και τοποθέτησαν τα κλοπιμαία στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος.
Αφού ολοκλήρωσαν τη δράση τους, οι άγνωστοι δράστες διέφυγαν από το σημείο με κατεύθυνση την οδό Ηρακλειδών, από την οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν φτάσει και νωρίτερα στην περιοχή.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα