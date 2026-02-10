Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους Αμπελόκηπους
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Αμπελόκηποι Ατύχημα

Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους Αμπελόκηπους

Επιβάτες πάτησαν το κουμπί έκτακτης ανάγκης προκειμένου να σταματήσει ο συρμός που πλησίαζε

Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους Αμπελόκηπους
Γιάννης Κούσουλας
23 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση προκλήθηκε πριν λίγο στον σταθμό «Αμπελόκηποι» του μετρό όταν ένας αλλοδαπός άνδρας που βρισκόταν στην αποβάθρα έπεσε στις ράγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ένιωσε αδιαθεσία και έχασε για λίγο τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να πέσει στις ράγες.

Μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό, επιβάτες πάτησαν το κουμπί έκτακτης ανάγκης προκειμένου να σταματήσει ο συρμός που πλησίαζε το σημείο. Τότε, τρεις αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη κινητοποιήθηκαν και τον ανέβασαν και πάλι στην αποβάθρα.

Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους Αμπελόκηπους
Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους Αμπελόκηπους
Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους Αμπελόκηπους
Γιάννης Κούσουλας
23 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης