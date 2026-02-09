Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Οικονομικής Εισαγγελίας για τον Παναγόπουλο και τους άλλους 5 εμπλεκόμενους
Ο εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων
Στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, με κεντρικά πρόσωπα τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και πέντε ακόμη άτομα.
Ήδη, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, μετά την παραλαβή του πορίσματος διέταξε, όπως αναμενόταν, επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, τα υπόλοιπα πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις έξι εμπλεκόμενες εταιρείες που καταγράφονται στο πόρισμα.
Την επείγουσα έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει επίκουρος Οικονομικός Εισαγγελέας, ο οποίος θα διερευνήσει εάν τα ελεγχόμενα πρόσωπα διέπραξαν τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Σε πρώτη φάση, ο εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους υπόλοιπους ελεγχόμενους της υπόθεσης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφυγές εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, προκειμένου να «ξεμπλοκάρουν» τα δεσμευμένα περιουσιακά τους στοιχεία.
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της έρευνας, θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή των τραπεζών, του Κτηματολογίου, καθώς και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών.
Τέλος, μόλις ο εισαγγελέας συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει σε εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και όσους άλλους προκύψουν ότι εμπλέκονται. Μετά την παροχή των εξηγήσεων, ο εισαγγελέας θα κρίνει εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.
