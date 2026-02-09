Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Οικονομικής Εισαγγελίας για τον Παναγόπουλο και τους άλλους 5 εμπλεκόμενους
ΕΛΛΑΔΑ
Γιάννης Παναγόπουλος Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ΓΣΕΕ

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Οικονομικής Εισαγγελίας για τον Παναγόπουλο και τους άλλους 5 εμπλεκόμενους

Ο εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Οικονομικής Εισαγγελίας για τον Παναγόπουλο και τους άλλους 5 εμπλεκόμενους
Βασιλική Κόκκαλη
40 ΣΧΟΛΙΑ
Στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, με κεντρικά πρόσωπα τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και πέντε ακόμη άτομα.

Ήδη, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, μετά την παραλαβή του πορίσματος διέταξε, όπως αναμενόταν, επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, τα υπόλοιπα πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις έξι εμπλεκόμενες εταιρείες που καταγράφονται στο πόρισμα.

Την επείγουσα έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει επίκουρος Οικονομικός Εισαγγελέας, ο οποίος θα διερευνήσει εάν τα ελεγχόμενα πρόσωπα διέπραξαν τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Σε πρώτη φάση, ο εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους υπόλοιπους ελεγχόμενους της υπόθεσης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφυγές εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, προκειμένου να «ξεμπλοκάρουν» τα δεσμευμένα περιουσιακά τους στοιχεία.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της έρευνας, θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή των τραπεζών, του Κτηματολογίου, καθώς και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών.

Τέλος, μόλις ο εισαγγελέας συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει σε εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και όσους άλλους προκύψουν ότι εμπλέκονται. Μετά την παροχή των εξηγήσεων, ο εισαγγελέας θα κρίνει εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.
Βασιλική Κόκκαλη
40 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης