Γυψοσανίδα έπεσε από σπίτι 2ου ορόφου σε 70χρονη στην Ερμού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλικιωμένη Ερμού ΕΚΑΒ

Γυψοσανίδα έπεσε από σπίτι 2ου ορόφου σε 70χρονη στην Ερμού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η ηλικιωμένη φέρεται να περνούσε πεζή από το σημείο, όταν ξαφνικά έπεσε πάνω της η γυψοσανίδα από το σπίτι, όπου εκτελούνταν εργασίες - Προσήχθη ένας 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας

Γυψοσανίδα έπεσε από σπίτι 2ου ορόφου σε 70χρονη στην Ερμού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2), όταν μία γυψοσανίδα από σπίτι 2ου ορόφου έπεσε σε 70χρονη στην Ερμού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ηλικιωμένη φέρεται να περνούσε πεζή από το σημείο, όταν ξαφνικά έπεσε πάνω της η γυψοσανίδα από το σπίτι, όπου εκτελούνταν εργασίες.


Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την ηλικιωμένη στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό προσήχθη ένας 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης