Γυψοσανίδα έπεσε από σπίτι 2ου ορόφου σε 70χρονη στην Ερμού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Η ηλικιωμένη φέρεται να περνούσε πεζή από το σημείο, όταν ξαφνικά έπεσε πάνω της η γυψοσανίδα από το σπίτι, όπου εκτελούνταν εργασίες - Προσήχθη ένας 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας
Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2), όταν μία γυψοσανίδα από σπίτι 2ου ορόφου έπεσε σε 70χρονη στην Ερμού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ηλικιωμένη φέρεται να περνούσε πεζή από το σημείο, όταν ξαφνικά έπεσε πάνω της η γυψοσανίδα από το σπίτι, όπου εκτελούνταν εργασίες.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την ηλικιωμένη στο νοσοκομείο.
Για το περιστατικό προσήχθη ένας 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας.
