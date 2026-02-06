Γυψοσανίδα έπεσε από σπίτι 2ου ορόφου σε 70χρονη στην Ερμού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η ηλικιωμένη φέρεται να περνούσε πεζή από το σημείο, όταν ξαφνικά έπεσε πάνω της η γυψοσανίδα από το σπίτι, όπου εκτελούνταν εργασίες - Προσήχθη ένας 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας