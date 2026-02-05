Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση ναρκωτικών Νέα Μάκρη Μαραθώνας Αστυνομία

Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Μάκρη και τον Μαραθώνα οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων

Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στη διάλυση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στη Βορειοανατολική Αττική προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Κατά την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα, συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 38, 26 και 23 ετών, ενώ συνελήφθη και ένας ακόμη ο οποίος είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνες των αστυνομικών, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων και στην πιστοποίηση της παράνομης δράσης τους. Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, με κύρια πεδία δράσης τη Νέα Μάκρη και τον Μαραθώνα.

Βάση της οργάνωσης φέρεται να ήταν το σπίτι του 38χρονου στον Μαραθώνα, όπου γινόταν η διανομή των ναρκωτικών για τις καθημερινές «παραγγελίες». Ο 38χρονος προμηθευόταν τις ουσίες κυρίως από την οικία του 26χρονου, ενώ ο 23χρονος αναλάμβανε τη διάθεση των ποσοτήτων προς πώληση, μεταβαίνοντας καθημερινά στην οικία του αρχηγικού μέλους.


Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ  

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της ΥΔΕΕ Β.Α./Δ.Δ.Ε.Α.Α οδήγησε στην εξάρθρωση Ε.Ο.


Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν απογευματινές και βραδινές ώρες, με τη σπείρα να διαθέτει σταθερό πελατολόγιο και να προχωρά σε σχεδόν καθημερινές συναλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συναλλαγές γίνονταν με τη μέθοδο της απόθεσης των ναρκωτικών και των χρημάτων σε προκαθορισμένα σημεία της οικίας, χωρίς άμεση επαφή.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και κρυπτογραφημένες διαδικτυακές εφαρμογές, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Από την έρευνα προέκυψαν περισσότερες από 200 συναλλαγές διακίνησης ναρκωτικών.

Κλείσιμο
Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 196 γραμμάρια κοκαΐνης, 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το ποσό των 1.210 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, μαχαίρι, έξι οχήματα –εκ των οποίων ένα δηλωμένο ως κλεμμένο από το 2020– καθώς και 16 κινητά τηλέφωνα.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν, κατά περίπτωση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.


Δείτε φωτογραφίες 

Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης