Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Μάκρη και τον Μαραθώνα οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων
Στη διάλυση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στη Βορειοανατολική Αττική προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Κατά την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα, συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 38, 26 και 23 ετών, ενώ συνελήφθη και ένας ακόμη ο οποίος είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνες των αστυνομικών, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων και στην πιστοποίηση της παράνομης δράσης τους. Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, με κύρια πεδία δράσης τη Νέα Μάκρη και τον Μαραθώνα.
Βάση της οργάνωσης φέρεται να ήταν το σπίτι του 38χρονου στον Μαραθώνα, όπου γινόταν η διανομή των ναρκωτικών για τις καθημερινές «παραγγελίες». Ο 38χρονος προμηθευόταν τις ουσίες κυρίως από την οικία του 26χρονου, ενώ ο 23χρονος αναλάμβανε τη διάθεση των ποσοτήτων προς πώληση, μεταβαίνοντας καθημερινά στην οικία του αρχηγικού μέλους.
Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν απογευματινές και βραδινές ώρες, με τη σπείρα να διαθέτει σταθερό πελατολόγιο και να προχωρά σε σχεδόν καθημερινές συναλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συναλλαγές γίνονταν με τη μέθοδο της απόθεσης των ναρκωτικών και των χρημάτων σε προκαθορισμένα σημεία της οικίας, χωρίς άμεση επαφή.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και κρυπτογραφημένες διαδικτυακές εφαρμογές, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Από την έρευνα προέκυψαν περισσότερες από 200 συναλλαγές διακίνησης ναρκωτικών.
Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 196 γραμμάρια κοκαΐνης, 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το ποσό των 1.210 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, μαχαίρι, έξι οχήματα –εκ των οποίων ένα δηλωμένο ως κλεμμένο από το 2020– καθώς και 16 κινητά τηλέφωνα.
Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν, κατά περίπτωση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Δείτε φωτογραφίες
