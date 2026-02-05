Κακοκαιρία: Ισχυρή βροχόπτωση «πλημμύρισε» δρόμους στον Πύργο, δείτε εικόνες
Κακοκαιρία: Ισχυρή βροχόπτωση «πλημμύρισε» δρόμους στον Πύργο, δείτε εικόνες
Στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Παπαφλέσσα η στάθμη των υδάτων ανέβηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα δρόμος και πεζοδρόμιο να καλυφθούν πλήρως από νερό
Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η ισχυρή βροχόπτωση στην πόλη του Πύργου, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται σε χαμηλά σημεία του αστικού ιστού.
Στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Παπαφλέσσα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα patrisnews.com, η στάθμη των υδάτων ανέβηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα δρόμος και πεζοδρόμιο να καλυφθούν πλήρως από νερό.
Οι οδηγοί κινούνταν με ιδιαίτερη προσοχή και μειωμένη ταχύτητα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα διερχόμενα οχήματα προκαλούσαν έντονο κυματισμό, επιδεινώνοντας τις συνθήκες. Παράλληλα, πεζοί αναγκάστηκαν να παραμείνουν στο σημείο μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά, προκειμένου να το διασχίσουν με ασφάλεια.
Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το συγκεκριμένο σημείο αντιμετωπίζει συχνά παρόμοια προβλήματα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, εκφράζοντας ανησυχίες για την επάρκεια των φρεατίων αποστράγγισης και τη συνολική αντιπλημμυρική προστασία. Όπως επισημαίνουν, είναι αναγκαίες προληπτικές παρεμβάσεις ώστε να αποτρέπονται αντίστοιχα φαινόμενα που επηρεάζουν την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών.
Στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Παπαφλέσσα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα patrisnews.com, η στάθμη των υδάτων ανέβηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα δρόμος και πεζοδρόμιο να καλυφθούν πλήρως από νερό.
Οι οδηγοί κινούνταν με ιδιαίτερη προσοχή και μειωμένη ταχύτητα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα διερχόμενα οχήματα προκαλούσαν έντονο κυματισμό, επιδεινώνοντας τις συνθήκες. Παράλληλα, πεζοί αναγκάστηκαν να παραμείνουν στο σημείο μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά, προκειμένου να το διασχίσουν με ασφάλεια.
Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το συγκεκριμένο σημείο αντιμετωπίζει συχνά παρόμοια προβλήματα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, εκφράζοντας ανησυχίες για την επάρκεια των φρεατίων αποστράγγισης και τη συνολική αντιπλημμυρική προστασία. Όπως επισημαίνουν, είναι αναγκαίες προληπτικές παρεμβάσεις ώστε να αποτρέπονται αντίστοιχα φαινόμενα που επηρεάζουν την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών.
Δείτε εικόνες από τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στον Πύργο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα