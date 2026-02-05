Κακοκαιρία: Ισχυρή βροχόπτωση «πλημμύρισε» δρόμους στον Πύργο, δείτε εικόνες

Στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Παπαφλέσσα η στάθμη των υδάτων ανέβηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα δρόμος και πεζοδρόμιο να καλυφθούν πλήρως από νερό