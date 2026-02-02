Ανέβηκε επικίνδυνα η στάθμη του Αλφειού έπειτα από τη νεροποντή: Σε αυξημένη ετοιμότητα τρεις δήμοι στην Ηλεία

Η ανησυχία εστιάζεται κυρίως στα νερά που κατεβαίνουν από την Αρκαδία, καθώς όπως επισημαίνεται ο ποταμός έχει αρχίσει να «φουσκώνει» από ψηλά, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στο τμήμα από τον Λάδωνα και κάτω