Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€



και με την έκδοση των 2,00€



Σε αυτό το τεύχος, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη, στρώνουμε τα πιο νόστιμα Κυριακάτικα Τραπέζια!Η Κυριακή ανήκει σε όλους! Και τα έχει όλα: Ορεκτικά & Συνοδευτικά, τα ζουμερά Ψητά, τις δροσερές και πλούσιες Σαλάτες, τα εντυπωσιακά Γλυκά! Μια ιδιαίτερα νόστιμη ιστορία που επαναλαμβάνεται κάθε βδομάδα!Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Δεν είναι απλώς ένα κάλεσμα ή ένα γεύμα με την οικογένεια. Είναι θεσμός. Οι οικογενειακές μαζώξεις αυτή τη μέρα της εβδομάδας, την Κυριακή, είναι που μας κρατάνε δεμένους. Είναι το σημείο συνάντησης όλων των γενεών, είναι το «μαζί» καθώς τα χρόνια περνάνε, είναι και τα γνωστά, οικεία φαγητά που δεν βαριόμαστε να τρώμε, αφού ανανεώνουν κάθε φορά μέσα μας το αίσθημα τρυφερότητας και αγάπης από τους δικούς μας ανθρώπους.Αξέχαστες μυρωδιές και υπέροχες συνταγές για αγαπημένα ορεκτικά και συνοδευτικά, κλασικά κυρίως πιάτα, υπέροχες σαλάτες και λιγουρευτά γλυκά! Μαζί, φοβερά tips για να αρχίσουμε την προετοιμασία από το Σάββατο και vegan συνταγάρες από το site του Άκη με QR code για όσους δεν προτιμούν το κρέας.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:Τα ορεκτικά και τα συνοδευτικά δεν παίζουν δεύτερο ρόλο στα κυριακάτικα τραπέζια. Κλέβουν την παράσταση! Ετοιμάσαμε λοιπόν τις πιο must συνταγές που όλοι περιμένουν να απολαύσουν, τους πρωταγωνιστές με τα όλα τους!Κολοκυθοκεφτέδες, Λεμονάτες πατάτες με δεντρολίβανο στον φούρνο, Ρύζι μπασμάτι, Σουφλέ ζυμαρικών με ζαμπόν και τυριά, Γαρίδες σαγανάκι με φέταΠαραδοσιακά, Κυριακή σημαίνει κρέας. Μαγειρεύουμε τα απόλυτα πιάτα με κρέας για τα τραπέζια αυτής της μέρας, που δεν θα κουραστούμε ποτέ να απολαμβάνουμε!Ρολό κιμά με πουρέ πατάτας, Κοτόπουλο με πατάτες baby στον φούρνο, Μοσχαράκι κοκκινιστό με ζυμαρικά, Τσιπούρες λεμονάτες στον φούρνο με κουσκούς, Σουτζουκάκια με σάλτσα λεμονιού και κουρκουμάΗ δροσερή ανάσα του κυριακάτικου τραπεζιού και η δικαιολογία για δεύτερο κομμάτι κρέας! Κυριακάτικες σαλατάρες, όλες υπέροχες και σε γεύση και σε εμφάνιση, για να μη μείνει κανείς παραπονεμένος! Έχουμε και λέμε:Μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο και λιαστή ντομάτα, Σαλάτα με παντζάρια και πορτοκάλι, Ρώσικη σαλάτα, Πατατοσαλάτα με μπέικον, κάππαρη και πιπεριά Φλωρίνης, Σαλάτα με μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι και λαδόξιδοΕδώ μιλάμε για τα χαμόγελα του κυριακάτικου τραπεζιού! Γι’ αυτό ετοιμάζουμε συνταγές που εγγυώνται απόλυτη επιτυχία!Γαλακτομπούρεκο, Ραβανί, Σοκολατόπιτα, Σοκολατένιο μπισκοτογλυκό ψυγείου, ΜηλόπιταΤα δίδυμα αδέλφια δεν μοιράζονται μόνο εμφανισιακά χαρακτηριστικά, αλλά και έναν βαθύτερο ψυχικό δεσμό. Γι' αυτό και όταν το ένα από τα δύο αδέλφια εξαφανιστεί ξαφνικά, ο πόνος γι' εκείνον που μένει πίσω είναι αφόρητος. Όπως και το μεγάλο «γιατί;»Το μυστικό της επιτυχίας -ή μάλλον ένα από τα μυστικά- του Αμερικανού, δεν είναι καθόλου μυστικό: Όλοι γνωρίζουν ότι ο ρεαλισμός των βιβλίων του οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στις βαθιές νομικές του γνώσεις, εφόσον αυτό ήταν το αντικείμενο των σπουδών του και η αρχική επαγγελματική επιλογή του.Ωστόσο, σήμερα ο Baldacci είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς μυθιστορημάτων αγωνίας και μυστηρίου στον κόσμο.Το «Χωρίς έλεος» αποτελεί ένα από τα καλύτερα και πιο χαρακτηριστικά έργα του, ενώ σε αυτό εμφανίζεται για πρώτη φορά η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του David Baldacci, η πράκτορας του FBI, Άτλι Πάιν. Μια γυναίκα με εξαιρετική ευφυία, απόλυτα αφοσιωμένη στο κυνήγι του εγκλήματος, αλλά και με ένα βαθύ ψυχικό τραύμα: Πριν από 30 χρόνια η Μέρσι Πάιν, η δίδυμη αδελφή της Άτλι, έπεσε θύμα απαγωγής από το παιδικό δωμάτιο που μοιράζονταν οι δυο τους. Κανείς ποτέ δεν έμαθε τι απέγινε η Μέρσι και η Άτλι δεν σταμάτησε, ούτε για μία μέρα, να αποζητά την αδελφή της και να θλίβεται για την εξαφάνισή της.Μάλιστα, η Άτλι Πάιν αποφάσισε να γίνει πράκτορας του FBI με στόχο ακριβώς να αποτρέψει τραγωδίες σαν αυτήν που έπληξε τη δική της οικογένεια. Το «Χωρίς έλεος» αφηγείται την ιστορία του Ντάνιελ Τζέιμς Τορ, ενός αδίστακτου και αιμοσταγούς εγκληματία, ο οποίος ήταν ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση της Μέρσι Πάιν. Μολονότι ο Τορ κρατείται σε φυλακή υπερ-υψίστης ασφαλείας, η Άτλι εξακολουθεί να ερευνά, σε όλο και μεγαλύτερο βάθος, το αν και πώς αυτός ο άνθρωπος σχετίζεται με την απαγωγή της αδελφής της -ή, ακόμη χειρότερα- με την ενδεχόμενη δολοφονία της. Αναλαμβάνοντας μια άλλη υπόθεση, φαινομενικά άσχετη, η Άτλι Πάιν θα βρεθεί πολύ κοντά στο να λύσει το αίνιγμα που τη βασανίζει επί 30 χρόνια και να ανακαλύψει, επιτέλους, το τι πραγματικά συνέβη στη δίδυμη αδελφή της. Μόνο που η πορεία της δεν θα είναι καθόλου ευθύγραμμη. Αντιθέτως, στο «Χωρίς έλεος» είναι μια αλληλουχία ανατροπών και συνταρακτικών εκπλήξεων,κυριολεκτικά ως την τελευταία σελίδα του.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Με τη Σίλια Κριθαριώτη στο ΠαρίσιΗ χαρισματική σχεδιάστρια έβαλε την ελληνική μόδα στο κλαμπ της υψηλής ραπτικής και το διάσημο μοντέλο της Victoria’s Secret σφράγισε τον διεθνή χαρακτήρα της τέχνης της«Η Αθηνά είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι»Ο δημιουργός υψηλής ραπτικής μάς υποδέχτηκε στο νέο του ατελιέ στην Πόλη του Φωτός και μίλησε για την σπάνια δημόσια εμφάνιση της απογόνου του Ωνάση στο σόου τουΤο νέο πρόσωπο στο «Maestro»Στο κωμικό «Εχω παιδιά» υποδύεται μια γυναίκα που απεχθάνεται τη μητρότητα, ενώ παράλληλα βρίσκεται στα γυρίσματα της πολυσυζητημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Πώς είναι να μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην υποκριτική και στο μεγάλωμα της κόρης της;Dolce vita με VIPs & ΟλυμπιονίκεςΗ «βασίλισσα των Δολομιτών», που μαζί με το Μιλάνο φιλοξενούν τους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει γράψει ιστορία ως ένας από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς στην ΙταλίαΑκόμα:Ο υποψήφιος για το Booker 2025 εξηγεί γιατί τα βιβλία κάνουν ερωτήσεις αντί να δίνουν απαντήσεις«Η κωμωδία είναι ένας καταπληκτικός τρόπος επικοινωνίας»Τα πρώτα new season αξεσουάρ & αντιγήρανση με την ενέργεια του φωτόςToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Με τη Σίλια Κριθαριώτη στο ΠαρίσιΗ χαρισματική σχεδιάστρια έβαλε την ελληνική μόδα στο κλαμπ της υψηλής ραπτικής και το διάσημο μοντέλο της Victoria’s Secret σφράγισε τον διεθνή χαρακτήρα της τέχνης της«Η Αθηνά είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι»Ο δημιουργός υψηλής ραπτικής μάς υποδέχτηκε στο νέο του ατελιέ στην Πόλη του Φωτός και μίλησε για την σπάνια δημόσια εμφάνιση της απογόνου του Ωνάση στο σόου τουΤο νέο πρόσωπο στο «Maestro»Στο κωμικό «Εχω παιδιά» υποδύεται μια γυναίκα που απεχθάνεται τη μητρότητα, ενώ παράλληλα βρίσκεται στα γυρίσματα της πολυσυζητημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Πώς είναι να μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην υποκριτική και στο μεγάλωμα της κόρης της;Dolce vita με VIPs & ΟλυμπιονίκεςΗ «βασίλισσα των Δολομιτών», που μαζί με το Μιλάνο φιλοξενούν τους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει γράψει ιστορία ως ένας από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς στην ΙταλίαΑκόμα:Ο υποψήφιος για το Booker 2025 εξηγεί γιατί τα βιβλία κάνουν ερωτήσεις αντί να δίνουν απαντήσεις«Η κωμωδία είναι ένας καταπληκτικός τρόπος επικοινωνίας»Τα πρώτα new season αξεσουάρ & αντιγήρανση με την ενέργεια του φωτόςToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.