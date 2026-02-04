Τις παραιτήσεις της διοίκησης του ΟΣΕΘ ζήτησε ο Κυρανάκης μετά τα περιστατικά με φωτιές σε λεωφορεία
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΣΕΘ Κωνσταντίνος Κυρανάκης Φωτιά Λεωφορεία Θεσσαλονίκη

Τις παραιτήσεις της διοίκησης του ΟΣΕΘ ζήτησε ο Κυρανάκης μετά τα περιστατικά με φωτιές σε λεωφορεία

Ο αναπληρωτής υπουργός έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι «η ασφάλεια στις συγκοινωνίες είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»

Τις παραιτήσεις της διοίκησης του ΟΣΕΘ ζήτησε ο Κυρανάκης μετά τα περιστατικά με φωτιές σε λεωφορεία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τις παραιτήσεις των Γιάννη Τόσκα και Γιάννη Καλογερούδη από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, αντίστοιχα, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, (ΟΣΕΘ) ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Οι παραιτήσεις έρχονται μετά τα διαδοχικά περιστατικά, το τελευταίο διάστημα, με τα αναφλεγόμενα αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται πως ο αναπληρωτής υπουργός επανειλημμένα έχει δηλώσει πως «η ασφάλεια στις συγκοινωνίες είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης