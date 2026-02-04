Τις παραιτήσεις της διοίκησης του ΟΣΕΘ ζήτησε ο Κυρανάκης μετά τα περιστατικά με φωτιές σε λεωφορεία

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ο αναπληρωτής υπουργός έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι «η ασφάλεια στις συγκοινωνίες είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»
Τις παραιτήσεις των Γιάννη Τόσκα και Γιάννη Καλογερούδη από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, αντίστοιχα, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, (ΟΣΕΘ) ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Οι παραιτήσεις έρχονται μετά τα διαδοχικά περιστατικά, το τελευταίο διάστημα, με τα αναφλεγόμενα αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.
Σημειώνεται πως ο αναπληρωτής υπουργός επανειλημμένα έχει δηλώσει πως «η ασφάλεια στις συγκοινωνίες είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».
