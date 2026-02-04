Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία
Στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία
Είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
Ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία έφτασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.
Πρόκειται για 20χρονο φίλαθλο, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος μετά το σοκαριστηκό τροχαίο.
Ο νεαρός αφίχθη στη Θεσσαλονίκη διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση. Μεταφέρθηκε με Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για περαιτέρω νοσηλεία. Οι γιατροί αναμένεται να εξετάσουν τον ιατρικό φάκελο από τη Ρουμανία και να εκτιμήσουν εκ νέου την κατάστασή του.
Όπως αναφέρει το ΕΚΑΒ σε ανακοίνωση του, στις 08:15 π.μ., αεροσκάφος τύπου Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιατρικής παράδοσης–παραλαβής, το αεροσκάφος αναχώρησε για την Ελλάδα και προσγειώθηκε στις 12:35 μ.μ. στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Συγκεκριμένα, στις 08:15 π.μ., το αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών. Μετά την άφιξη στην Τιμισοάρα και την ολοκλήρωση της ιατρικής παράδοσης – παραλαβής του ασθενούς από το τοπικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το αεροσκάφος αναχώρησε για την Ελλάδα και προσγειώθηκε στις 12:35 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Εκεί, Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ, στελεχωμένη με ιατρό και διασώστες, ανέλαβε την άμεση διακομιδή του προς το Γ.Ν. «Γ. Παπαγεωργίου», όπου το προσωπικό είχε τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή και τη συνέχεια της νοσηλείας του.
Η αποστολή οργανώθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ το οποίο ήταν σε διαρκή επαφή με το Υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προγραμματιστεί η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία, μόλις αυτό κρίθηκε ιατρικά εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδας (ΚΕΠΥ-ΒΕ/ΕΚΑΒ), σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών και το Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ανέλαβε τον πλήρη επιχειρησιακό συντονισμό όλων των σταδίων της διαδικασίας-από τον προγραμματισμό της πτήσης και την ιατρική παραλαβή έως την υποδοχή στο αεροδρόμιο και την ασφαλή διακομιδή στο νοσοκομείο.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του ΕΚΑΒ εύχονται στον τραυματία ταχεία ανάρρωση και γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του.
Πρόκειται για 20χρονο φίλαθλο, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος μετά το σοκαριστηκό τροχαίο.
Ο νεαρός αφίχθη στη Θεσσαλονίκη διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση. Μεταφέρθηκε με Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για περαιτέρω νοσηλεία. Οι γιατροί αναμένεται να εξετάσουν τον ιατρικό φάκελο από τη Ρουμανία και να εκτιμήσουν εκ νέου την κατάστασή του.
Όπως αναφέρει το ΕΚΑΒ σε ανακοίνωση του, στις 08:15 π.μ., αεροσκάφος τύπου Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιατρικής παράδοσης–παραλαβής, το αεροσκάφος αναχώρησε για την Ελλάδα και προσγειώθηκε στις 12:35 μ.μ. στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒΤο ΕΚΑΒ ολοκλήρωσε σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, την προγραμματισμένη αεροδιακομιδή επαναπατρισμού και του τρίτου Έλληνα τραυματία, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα. Ο ασθενής, διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση, αφίχθη στη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε με Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για περαιτέρω νοσηλεία.
Συγκεκριμένα, στις 08:15 π.μ., το αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών. Μετά την άφιξη στην Τιμισοάρα και την ολοκλήρωση της ιατρικής παράδοσης – παραλαβής του ασθενούς από το τοπικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το αεροσκάφος αναχώρησε για την Ελλάδα και προσγειώθηκε στις 12:35 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Εκεί, Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ, στελεχωμένη με ιατρό και διασώστες, ανέλαβε την άμεση διακομιδή του προς το Γ.Ν. «Γ. Παπαγεωργίου», όπου το προσωπικό είχε τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή και τη συνέχεια της νοσηλείας του.
Η αποστολή οργανώθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ το οποίο ήταν σε διαρκή επαφή με το Υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προγραμματιστεί η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία, μόλις αυτό κρίθηκε ιατρικά εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδας (ΚΕΠΥ-ΒΕ/ΕΚΑΒ), σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών και το Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ανέλαβε τον πλήρη επιχειρησιακό συντονισμό όλων των σταδίων της διαδικασίας-από τον προγραμματισμό της πτήσης και την ιατρική παραλαβή έως την υποδοχή στο αεροδρόμιο και την ασφαλή διακομιδή στο νοσοκομείο.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του ΕΚΑΒ εύχονται στον τραυματία ταχεία ανάρρωση και γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα