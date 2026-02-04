Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Χειροπέδες σε δύο νεαρούς που άρπαξαν αλυσίδα λαιμού από επιβάτη στον σταθμό του Μετρό Μεταξουργείο
Εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» στη Βικτώρια
Δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 19 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης στον σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια», από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», κατηγορούμενοι για ληστεία.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν επιβάτη στην αποβάθρα του σταθμού Μετρό «Μεταξουργείο» και κάνοντας χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.
Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και, έπειτα από συνεχείς αναζητήσεις, εντόπισαν τους δύο δράστες το απόγευμα της επόμενης ημέρας στον σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια». Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
