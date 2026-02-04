Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ξαδέρφια άδειαζαν σπίτια στην Κρήτη: Έλεγαν «κρατάμε όπλα, μην κουνηθείτε» στα θύματά τους, στα €64.000 η λεία τους
Ξαδέρφια άδειαζαν σπίτια στην Κρήτη: Έλεγαν «κρατάμε όπλα, μην κουνηθείτε» στα θύματά τους, στα €64.000 η λεία τους
Ηλικίας 51 και 57 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία τα δύο ξαδέρφια
Ξαδέρφια είναι οι δύο Αλβανοί ηλικίας 57 και 51 ετών που συνελήφθησαν για κλοπές και ληστρικές επιδρομές σε σπίτια στη Χερσόνησο και το Μαλεβίζι στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων τους, οι δύο Αλβανοί απειλούσαν με φράσεις όπως «κρατάμε όπλα, μην κουνηθείτε» όταν εισέβαλαν σε σπίτια και οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8 Δεκεμβρίου 2025 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2026, οι δράστες εμπλέκονται σε συνολικά εννέα υποθέσεις (επτά τετελεσμένες κλοπές και δύο απόπειρες), σε οικίες και κατάστημα στους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου.
Σε μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, σε βάρος Αλβανίδας που διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή της Σταλίδας, οι δράστες αφαίρεσαν 13.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 600 λίρες Αγγλίας. Συνολικά, από τη δράση τους εκτιμάται ότι απέσπασαν 19.400 ευρώ, 600 λίρες Αγγλίας, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας 43.900 ευρώ.
Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι ο 57χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει βεβαρημένο παρελθόν, σε μία περίπτωση φέρεται να λήστεψε ακόμη και τη γειτόνισσά του, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.
Σε μια άλλη περίπτωση τα δύο ξαδέρφια μπούκαραν σε βίλες στην περιοχή του Μαλεβιζίου στις οποίες έμεμαν βολεϊμπολίστες γνωστής ομάδας. Όσο «ξάφριζαν» ρολόγια και άλλα αντικείμενα αξίας, έγιναν αντιληπτοί από τους δίμετρους αθλητές και ισχυρίστηκαν ότι ήταν ένοπλοι για να διαφύγουν.
Οι δύο αλλοδαποί ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, με τη συνδρομή και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ηρακλείου.
Κατά τις έρευνες στα σπίτια όπου διέμεναν και τους ελέγχους στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και λοιπών τιμαλφών, το χρηματικό ποσό των 730 ευρώ, αεροβόλο όπλο με φυσίγγιο, καθώς και πλήθος διαρηκτικών εργαλείων. Παράλληλα, κατασχέθηκαν τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Τα κατασχεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων τους, οι δύο Αλβανοί απειλούσαν με φράσεις όπως «κρατάμε όπλα, μην κουνηθείτε» όταν εισέβαλαν σε σπίτια και οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8 Δεκεμβρίου 2025 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2026, οι δράστες εμπλέκονται σε συνολικά εννέα υποθέσεις (επτά τετελεσμένες κλοπές και δύο απόπειρες), σε οικίες και κατάστημα στους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου.
Σε μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, σε βάρος Αλβανίδας που διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή της Σταλίδας, οι δράστες αφαίρεσαν 13.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 600 λίρες Αγγλίας. Συνολικά, από τη δράση τους εκτιμάται ότι απέσπασαν 19.400 ευρώ, 600 λίρες Αγγλίας, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας 43.900 ευρώ.
Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι ο 57χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει βεβαρημένο παρελθόν, σε μία περίπτωση φέρεται να λήστεψε ακόμη και τη γειτόνισσά του, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.
Σε μια άλλη περίπτωση τα δύο ξαδέρφια μπούκαραν σε βίλες στην περιοχή του Μαλεβιζίου στις οποίες έμεμαν βολεϊμπολίστες γνωστής ομάδας. Όσο «ξάφριζαν» ρολόγια και άλλα αντικείμενα αξίας, έγιναν αντιληπτοί από τους δίμετρους αθλητές και ισχυρίστηκαν ότι ήταν ένοπλοι για να διαφύγουν.
Οι δύο αλλοδαποί ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, με τη συνδρομή και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ηρακλείου.
Κατά τις έρευνες στα σπίτια όπου διέμεναν και τους ελέγχους στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και λοιπών τιμαλφών, το χρηματικό ποσό των 730 ευρώ, αεροβόλο όπλο με φυσίγγιο, καθώς και πλήθος διαρηκτικών εργαλείων. Παράλληλα, κατασχέθηκαν τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Τα κατασχεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα