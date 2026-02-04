«Δεν ξέρω αν κάποιος ήθελε να του κάνει κακό»: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
«Δεν ξέρω αν κάποιος ήθελε να του κάνει κακό»: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
Οι αστυνομικοί έκαναν πολλές ερωτήσεις στη γυναίκα για τον κύκλο γνωριμιών του θύματος προκειμένου να διαπιστώσουν με ποιους είχε συχνή επαφή
«Δεν ξέρω αν είχε μπλέξει σε παράνομες δραστηριότητες, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος θα ήθελε το κακό του. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου». Αυτά φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων κατά την μαραθώνια κατάθεσή της στους αστυνομικούς η σύντροφος του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η γυναίκα επανέλαβε αυτό που είχε πει αρχικά, ότι δηλαδή δεν επικοινώνησε κανείς μαζί της μετά την απαγωγή, προσθέτοντας πως και ο 27χρονος δεν της είχε εκφράσει ποτέ ανησυχίες για κάτι.
Παράλληλα οι αστυνομικοί έκαναν πολλές ερωτήσεις στη γυναίκα για τον κύκλο γνωριμιών του θύματος προκειμένου να διαπιστώσουν με ποιους είχε συχνή επαφή ή αν υπήρχαν κοντά του άτομα που ενδεχομένως θα ήθελαν το κακό του. Σύντομα νέοι μάρτυρες αναμένεται να κληθούν για κατάθεση.
Εν τω μεταξύ, οι ερευνητές συλλέγουν στοιχεία προκειμένου αφενός να εντοπίσουν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι απαγωγείς και αφετέρου να εντοπίσουν τυχόν άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με το θύμα πριν τη δολοφονία αλλά και ύποπτες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα είναι ότι οι δράστες δεν επικοινώνησαν με την οικογένεια του 27χρονου, ούτε εξέφρασαν κάποια συγκεκριμένη απαίτηση. Κάτι που επιβεβαίωσε, εκτός από τη σύντροφο του θύματος, και ο πατέρας του σε δηλώσεις που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό. «Ο γιος μου δεν μου είπε ποτέ ότι φοβάται», είπε στον Alpha και πρόσθεσε ότι τρεις ημέρες πριν από την απαγωγή ήταν μαζί σε δικαστήριο ως μάρτυρες. Και τότε δεν του είχε αναφέρει κάτι περίεργο.
Να σημειωθεί ότι το θύμα είχε πολύ μεγάλη περιουσία που την κληρονόμησε από τον παππού του ενώ κάποιοι συγγενείς του έκαναν λόγο για κακές παρέες.
