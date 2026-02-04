Νέα Πέραμος: Η εκτέλεση του 27χρονου, η κληρονομιά και η πολύωρη κατάθεση της συντρόφου
Οι ερευνητές συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου αφενός να εντοπίσουν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι απαγωγείς
Το κουβάρι της μαφιόζικης δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ξεμπερδέψουν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση, στην προσπάθειά τους να φθάσουν στα ίχνη των δραστών που απήγαγαν τον νεαρό έξω από το σπίτι του και, αφού τον κράτησαν ζωντανό για έξι μέρες, τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες.
Οι ερευνητές συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου αφενός να εντοπίσουν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι απαγωγείς και αφετέρου να εντοπίσουν τυχόν άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με το θύμα πριν τη δολοφονία αλλά και ύποπτες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Χθες Τρίτη (3/2) η σύντροφος του θύματος πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ και έδωσε πολύωρη κατάθεση. Η γυναίκα είχε αναφέρει στις Αρχές πως δεν γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση και πως ο 27χρονος δεν της είχε εκφράσει ανησυχίες για κάποιο ζήτημα. Η γυναίκα θεωρείται πρόσωπο κλειδί καθώς είναι ο άνθρωπος που ειδοποίησε με την Αστυνομία για την εξαφάνιση του νεαρού περίπου επτά ώρες μετά την αρπαγή του και ανέφερε πως είδε τους ενόπλους να βάζουν το θύμα στο αυτοκίνητο.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα είναι ότι οι δράστες δεν επικοινώνησαν με την οικογένεια του 27χρονου, ούτε εξέφρασαν κάποια συγκεκριμένη απαίτηση. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο πατέρας του νεαρού καθώς, όπως δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό, μετά την απαγωγή, δεν επικοινώνησε κανένας με την οικογένεια προκειμένου να ζητήσει λύτρα. «Ο γιος μου δεν μου είπε ποτέ ότι φοβάται», είπε στον Alpha και πρόσθεσε ότι τρεις ημέρες πριν από την απαγωγή ήταν μαζί σε δικαστήριο ως μάρτυρες. Και τότε δεν του είχε αναφέρει κάτι περίεργο.
Ο ίδιος νωρίτερα μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι η σύντροφος του γιου του και η μητέρα του ξέρουν τι έχει συμβεί και ζήτησε να ανοίξουν τα στόματα της οικογένειας μιας και όπως ανέφερε «ξέρουν πάρα πολλά».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα είχε πολύ μεγάλη περιουσία που την κληρονόμησε από τον παππού του ενώ κάποιοι συγγενείς του κάνουν λόγο για... κακές παρέες.
