Σύλληψη 19χρονου στο Ηράκλειο για πυροβολισμούς στο σπίτι και το ΙΧ 34χρονου
Άμεσα από αστυνομικούς εντοπίστηκε και συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία
Στη σύλληψη ενός 19χρονου που κατηγορείται για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελία ότι τα ξημερώματα της Κυριακής 01/02 σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο 19χρονος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στην οικία και σε όχημα ιδιοκτησίας ενός 34χρονου, προκαλώντας μάλιστα φθορές.
Άμεσα από αστυνομικούς εντοπίστηκε και συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.
