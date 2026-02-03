Υπέρ των δανειοληπτών η εισήγηση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του Νόμου Κατσέλη
Την Πέμπτη η διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου - Το θέμα αφορά 350.000 δανειολήπτες και όλα τα funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
Η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών την ερχόμενη Πέμπτη, θα αποφασίζει για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και αντιμετωπίζουν προβλήματα εξόφλησης των δόσεων τους, λόγω του τρόπου υπολογισμού των τόκων από την πλευρά των εταιρειών διαχείρισης–funds.
Το θέμα αφορά περίπου 350 χιλιάδες δανειολήπτες και όλα τα funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Πάντως, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγηση που θα κάνει κατά την διάσκεψη της Ολομέλειας τάσσεται υπέρ των δανειοληπτών και ειδικότερα θα εισηγηθεί ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.
Η υπόθεση είχε ζητηθεί 27.2.2025 στην πλήρη (μεγάλη) Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την παλαιά ηγεσία του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, δηλαδή με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα και εισαγγελέα την Γεωργία Αδειλίνη.
Με άλλα λόγια, συζητήθηκε τότε το προδικαστικό ερώτημα, που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναφορικά με τη διχογνωμία που έχει ανακύψει από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων, σχετικά με τον τοκισμό των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανειοληπτών οφειλετών προς τα funds, που έχουν καθορισθεί με αποφάσεις των Ειρηνοδικείων στο πλαίσιο του νόμου της Κατσέλη.
Συγκεκριμένα, από την πλευρά τους, τα funds (Τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης, κ.λπ.) υποστηρίζουν ότι το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής και όχι επί κάθε μηνιαίας δόσης, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου, να υπερδιπλασιάζεται.
Από την άλλη πλευρά οι δανειολήπτες υποστηρίζουν ότι η ορθή ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3689/2010 (νόμος Κατσέλη), επιβάλλει το επιτόκιο να υπολογίζεται επί κάθε μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
Μάλιστα, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.
Έκτοτε, δεν πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη καθώς ο εισηγητής της υπόθεσης αντιμετώπισε θέματα υγείας και η διάσκεψη θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη.
