Η μεγάλη μάχη για τους τόκους στα δάνεια Κατσέλη: Τι σημαίνει η απόφαση που καλείται να λάβει ο Αρειος Πάγος
Η Oλομέλεια του Αρείου Πάγου συνέρχεται για να αποφασίσει τη μέθοδο υπολογισμού τόκων για οφειλέτες του Νόμου Κατσέλη - Τι θα σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Στις 5.2.2026 όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, θα συνέλθει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και θα συσκεφθεί στο πλαίσιο της πιλοτικής δίκης που έλαβε χώρα ένα χρόνο νωρίτερα, προκειμένου να αποφασίσει τη μέθοδο υπολογισμού των τόκων για τους οφειλέτες του Νόμου Κατσέλη.
Το θέμα που έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση είναι εάν οι ρυθμίσεις θα πρέπει να εκτοκίζουν το κεφάλαιο στο σύνολό του ή να υπολογίζονται σε μηνιαία βάση κάτι που όπως υποστηρίζουν οι servicers καθιστά το δάνειο άτοκο.
Πιο συγκεκριμένα ο Άρειος Πάγος καλείται να λάβει απόφαση για το αν ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται πάνω στο ολόκληρο ποσό του δανείου από την αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποπληρωμές ή να υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης του δανείου.
Υπέρ των δανειοληπτών είχε αποφανθεί η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, επισημαίνοντας με εισήγησή της πως ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου.
Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου ΠάγουΓια παράδειγμα ένα δάνειο ύψους 100.000 ευρώ παράγει με ένα επιτόκιο 3%, τόκους 3.000 ευρώ ετησίως. Κάτι που σημαίνει πως ο δανειολήπτης σε ένα οποιοδήποτε δάνειο, οφείλει να πληρώνει το μήνα 250 ευρώ τόκους το μήνα και 3.000 ευρώ τόκους το χρόνο. Εάν οι τόκοι υπολογίζονται επί της δόσης του δανείου τότε στο ίδιο αυτό δάνειο και σε μια μέση περίπτωση με δόση 500 ευρώ το μήνα, οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της δόσης και με ένα επιτόκιο 3% να διαμορφώνονται σε 15 ευρώ το μήνα στοιχείο που καθιστά το δάνειο όπως επισημαίνουν οι servicers πρακτικά άτοκο μιας και ο δανειολήπτης καλείται να πληρώνει 180 ευρώ τόκους το χρόνο.
