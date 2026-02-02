Κυνηγός τραυματίστηκε σε κυνήγι για αγριογούρουνα στη Μαγνησία: Τον πυροβόλησε φίλος του κατά λάθος

Το θύμα κι ο δράστης βρίσκονταν για κυνήγι στην περιοχή Κεραμίδι, όταν συνέβη το παρ' ολίγον μοιραίο περιστατικό με τον πρώτο να τραυματίζεται στα πόδια