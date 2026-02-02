Πέλλα: Άρπαξαν λίρες, κοσμήματα και ρολόγια €25.000 από γυναίκα με τη μέθοδο του «λογιστή»

Συνεργός του απατεώνα κάλεσε την Κυριακή τη γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι





Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, τηλεφωνική απάτη που έγινε προχθές (31 Ιανουαρίου 2026) σε περιοχή της Πέλλας.







Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο κινητό τηλέφωνο ημεδαπής γυναίκας προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.



Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 5 χρυσές λίρες, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο ημεδαπός άνδρας.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Στην ταυτοποίηση ενός άνδρα ο οποίος κατάφερε με απάτη να αρπάξει λίρες, κοσμήματα και ρολόγια 25.000 ευρώ από γυναίκα στην Πέλλα προχώρησε το τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συνεργός του απατεώνα κάλεσε την Κυριακή τη γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.Το ανυποψίαστο θύμα πείσθηκε με αποτέλεσμα ο άνδρας που ταυτοποιήθηκε να πάρει 5 χρυσές λίρες , ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, τηλεφωνική απάτη που έγινε προχθές (31 Ιανουαρίου 2026) σε περιοχή της Πέλλας.Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο κινητό τηλέφωνο ημεδαπής γυναίκας προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 5 χρυσές λίρες, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο ημεδαπός άνδρας.Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

• Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

• Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτη λογιστή».

• Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

• Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

• Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.