Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Επίθεση κρατουμένου σε σωφρονιστικό υπάλληλο στις φυλακές Αλικαρνασσού
Επίθεση κρατουμένου σε σωφρονιστικό υπάλληλο στις φυλακές Αλικαρνασσού
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη
Επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού με ένας κρατούμενο να επιτίθεται σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής όταν κατά το κλείσιμο της φυλακής, ένας κρατούμενος αραβικής καταγωγής, επιτέθηκε σε έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, γρονθοκόπησε χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Την ώρα όμως που τον οδηγούσαν στο κρατητήριο, εκείνος επιχείρησε εκ νέου να του επιτεθεί.
Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής όταν κατά το κλείσιμο της φυλακής, ένας κρατούμενος αραβικής καταγωγής, επιτέθηκε σε έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, γρονθοκόπησε χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Την ώρα όμως που τον οδηγούσαν στο κρατητήριο, εκείνος επιχείρησε εκ νέου να του επιτεθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα