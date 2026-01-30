Φάλαινα στον Παγασητικό: Πιθανώς τραυματισμένη και σε κίνδυνο λέει το Λιμεναρχείο Βόλου
Φάλαινα στον Παγασητικό: Πιθανώς τραυματισμένη και σε κίνδυνο λέει το Λιμεναρχείο Βόλου
Επιχειρεί ειδική ομάδα για τη διάσωσή της
Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου σχετικά με τη φάλαινα που είχε εντοπιστεί πριν από μερικές ημέρες να κολυμπά στον Παγασητικό κόλπο, αναφέροντας ότι μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Οι κινήσεις της φάλαινας είχε καταγραφεί το περασμένο Σάββατο σε βίντεο από ψαράδες, το οποίο αναρτήθηκε κατόπιν σε ομάδα ειδική με θέματα αλιείας στο youtube.
Οι εικόνες προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση, καθώς η παρουσία του κητώδους στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σπάνια περίπτωση, αλλά και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου αναφέρει σήμερα στην ανακοίνωσή του: «Στην θαλάσσια περιοχή Παγασητικού κόλπου εντοπίσθηκε νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, η οποία πιθανόν διατρέχει κίνδυνο (πιθανώς τραυματισμένη – εμπλοκή της σε δίχτυ). Για τη διάσωσή της επιχειρεί ειδική ομάδα του Συντονιστή Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος των Ομάδων Διαχείρισης Εκβρασμών (ΦΕΚ 3376/Β/19-05-2023) και το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Βόλου.
Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι όπως ενημερώσουν τα μέλη τους και σε περίπτωση εντοπισμού της επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ προκειμένου καταστεί πιο γρήγορη η διάσωσή της. Κυβερνήτες πλοίων και μικρών σκαφών παρακαλούνται ομοίως όπως σε περίπτωση εντοπισμού της να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ.
Επίσης παρακαλούνται όλοι οι ανωτέρω όπως σε περίπτωση εντοπισμού να μην προσεγγίζουν το ζώο και να τηρούν ασφαλή πλεύση».
Τηλέφωνο επικοινωνίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (τηλ.: 2421353800 & 108) ΑΡΙΩΝ (τηλ.:6931319931- 6945644994).
Οι κινήσεις της φάλαινας είχε καταγραφεί το περασμένο Σάββατο σε βίντεο από ψαράδες, το οποίο αναρτήθηκε κατόπιν σε ομάδα ειδική με θέματα αλιείας στο youtube.
Οι εικόνες προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση, καθώς η παρουσία του κητώδους στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σπάνια περίπτωση, αλλά και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου αναφέρει σήμερα στην ανακοίνωσή του: «Στην θαλάσσια περιοχή Παγασητικού κόλπου εντοπίσθηκε νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, η οποία πιθανόν διατρέχει κίνδυνο (πιθανώς τραυματισμένη – εμπλοκή της σε δίχτυ). Για τη διάσωσή της επιχειρεί ειδική ομάδα του Συντονιστή Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος των Ομάδων Διαχείρισης Εκβρασμών (ΦΕΚ 3376/Β/19-05-2023) και το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Βόλου.
Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι όπως ενημερώσουν τα μέλη τους και σε περίπτωση εντοπισμού της επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ προκειμένου καταστεί πιο γρήγορη η διάσωσή της. Κυβερνήτες πλοίων και μικρών σκαφών παρακαλούνται ομοίως όπως σε περίπτωση εντοπισμού της να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ.
Επίσης παρακαλούνται όλοι οι ανωτέρω όπως σε περίπτωση εντοπισμού να μην προσεγγίζουν το ζώο και να τηρούν ασφαλή πλεύση».
Τηλέφωνο επικοινωνίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (τηλ.: 2421353800 & 108) ΑΡΙΩΝ (τηλ.:6931319931- 6945644994).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα