Τραγωδία στην Εύβοια: Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί
Εύβοια Ηλικιωμένοι Νεκροί

Τους ηλικιωμένους αναζητούσε συγγενικό τους πρόσωπο από το εξωτερικό - Εντοπίστηκαν εντός του σπιτιού τους χωρίς τις αισθήσεις τους

Νεκροί μέσα στο σπίτι τους στα Ψαχνά Ευβοίας εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι.

Σύμφωνα με το evima.gr, τους ηλικιωμένους αναζητούσε μέσω τηλεφώνου συγγενικό τους πρόσωπο από το εξωτερικό και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία.

Η ΕΛΑΣ έσπευσε στο σημείο και οι ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο σημείο έσπευσαν και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών.

