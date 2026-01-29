Συνελήφθη 48χρονος στη Λαμία για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του
Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για κατ’ εξακολούθηση ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, από την ηλικία των 12 ετών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη (28/1) το πρωί στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας, μετά από καταγγελία της αδελφής του και μητέρας του κοριτσιού. Το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα της και σε μια θεία της, τι περνούσε στα χέρια του θείου της, τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο συλληφθείς φέρεται από το 2023 να οδηγούσε την ανιψιά του σε απόμερα μέρη με το αυτοκίνητό του και να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με τελευταία φορά τα περασμένα Χριστούγεννα. Ωστόσο συνέχισε και μέσα στο 2026 να παρενοχλεί το κορίτσι, αφού λόγω συγγένειας μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσα στο σπίτι της. Μάλιστα τελευταία οι προθέσεις του αποτυπώθηκαν και σε μηνύματα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του συλληφθέντα και το κινητό του τηλέφωνο, για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (30/1) το πρωί.
