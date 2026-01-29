H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Αναλήψεις μετρητών με κάρτες «κλώνους» επιχείρησε 42χρονος στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη για πλαστογραφία και απόπειρα κλοπής
Αναλήψεις μετρητών με τραπεζικές κάρτες «κλώνους» φέρεται πως επιχείρησε να κάνει 42χρονος, από ΑΤΜ τράπεζας στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς για πλαστογραφία και απόπειρα κλοπής, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε τραπεζικές κάρτες, με στοιχεία που είχαν αντιγραφεί από άλλες κάρτες, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 1.160 ευρώ.
