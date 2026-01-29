H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Η κακοκαιρία Kristin χτύπησε την Ηλεία: Δρόμοι στη Βάρδα έγιναν ποτάμια, δείτε φωτογραφίες
Καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς, όπως επισημαίνουν, το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο, αλλά επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση
Ισχυρή νεροποντή έπληξε το πρωί της Πέμπτης τη Βάρδα στην Ηλεία, με αποτέλεσμα δρόμοι να καλυφθούν από μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το Patrisnews που δείχνουν το οδόστρωμα να έχει γεμίσει νερά που παρέσυραν λάσπη και φερτά υλικά.
Χρειάστηκε, μάλιστα, η παρέμβαση μηχανημάτων του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συσσωρευμένα νερά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Δείτε εικόνες από τη Βάρδα
