Η κακοκαιρία Kristin χτύπησε την Ηλεία: Δρόμοι στη Βάρδα έγιναν ποτάμια, δείτε φωτογραφίες

Καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς, όπως επισημαίνουν, το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο, αλλά επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση