H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Γεωργιάδης για τα ράντζα στο «Αττικόν»: Διαχρονικό το πρόβλημα, σε 1,5 χρόνο το ζήτημα θα έχει λυθεί
Γεωργιάδης για τα ράντζα στο «Αττικόν»: Διαχρονικό το πρόβλημα, σε 1,5 χρόνο το ζήτημα θα έχει λυθεί
«Με νέα κτίρια και επέκταση κλινικών θα προστεθούν 170 κρεβάτια», αναφέρει ο υπουργός Υγείας, αποδίδοντας την «πίεση» στο νοσοκομείο στο κύμα γρίπης
Σε απάντηση στις καταγγελίες για τον αυξημένο αριθμό ρατζών στο νοσοκομείο Αττικόν, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει σε ανάρτησή του στα social media, ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο αντιμετωπίζει διαχρονικά αυξημένη πίεση κατά τις εφημερίες του, λόγω της φήμης και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από τους πολίτες. Όπως επισημαίνει, εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια το Αττικόν αναπτύσσει σχεδόν πάντα ράντζα στις εφημερίες του, με τον αριθμό τους να φτάνει συνήθως έως και τα 120.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το τρέχον διάστημα η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω εξαιτίας του ισχυρού κύματος εποχικής γρίπης, το οποίο έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία και ειδικά στο Αττικόν. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το φαινόμενο αυτό δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά με συγκεκριμένο σχεδιασμό και παρεμβάσεις σε εξέλιξη.
Όπως αναφέρει, έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή νέου κτιρίου για τους ιατρούς, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε έναν χρόνο, απελευθερώνοντας περίπου 50 επιπλέον κλίνες για νοσηλεία ασθενών. Παράλληλα, δρομολογείται η επέκταση της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Λοιμωδών, με την προσθήκη ακόμη 120 κλινών, έργο που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα ενάμιση έτους.
Κατά τον υπουργό Υγείας, με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων το πρόβλημα των ρατζών στο Αττικόν θα έχει αντιμετωπιστεί οριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
«Μάλιστα. Το ΑΤΤΙΚΟΝ βγάζει και έβγαζε σχεδόν πάντα ράντζα στην εφημερία του εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον όταν λόγω της φήμης του αυξήθηκε πολύ η προσέλευση εκεί. Συνήθως ως 120. Τώρα λόγω γρίπης η προσέλευση αυξήθηκε. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου έχω ξεκινήσει την κατασκευή κτίριο για τους ιατρούς ώστε να απελευθερώσουμε άλλα 50 κρεβάτια σε ένα χρόνο από σήμερα και την επέκταση της παθολογικής στο Λοιμωδών προσθέτοντας επιπλέον 120. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα και το πρόβλημα αυτό θα έχει λυθεί».
Σύμφωνα με τον υπουργό, το τρέχον διάστημα η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω εξαιτίας του ισχυρού κύματος εποχικής γρίπης, το οποίο έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία και ειδικά στο Αττικόν. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το φαινόμενο αυτό δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά με συγκεκριμένο σχεδιασμό και παρεμβάσεις σε εξέλιξη.
Όπως αναφέρει, έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή νέου κτιρίου για τους ιατρούς, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε έναν χρόνο, απελευθερώνοντας περίπου 50 επιπλέον κλίνες για νοσηλεία ασθενών. Παράλληλα, δρομολογείται η επέκταση της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Λοιμωδών, με την προσθήκη ακόμη 120 κλινών, έργο που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα ενάμιση έτους.
Κατά τον υπουργό Υγείας, με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων το πρόβλημα των ρατζών στο Αττικόν θα έχει αντιμετωπιστεί οριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
«Μάλιστα. Το ΑΤΤΙΚΟΝ βγάζει και έβγαζε σχεδόν πάντα ράντζα στην εφημερία του εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον όταν λόγω της φήμης του αυξήθηκε πολύ η προσέλευση εκεί. Συνήθως ως 120. Τώρα λόγω γρίπης η προσέλευση αυξήθηκε. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου έχω ξεκινήσει την κατασκευή κτίριο για τους ιατρούς ώστε να απελευθερώσουμε άλλα 50 κρεβάτια σε ένα χρόνο από σήμερα και την επέκταση της παθολογικής στο Λοιμωδών προσθέτοντας επιπλέον 120. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα και το πρόβλημα αυτό θα έχει λυθεί».
Μάλιστα. Το ΑΤΤΙΚΟΝ βγάζει και έβγαζε σχεδόν πάντα ράντζα στην εφημερία του εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον όταν λόγω της φήμης του αυξήθηκε πολύ η προσέλευση εκεί. Συνήθως ως 120. Τώρα λόγω γρίπης η προσέλευση αυξήθηκε. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου έχω ξεκινήσει την…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 29, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα