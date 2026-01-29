Επιστρέφουν στην Ελλάδα ο 20χρονος Κώστας και ο 28χρονος Μάριος που τραυματίστηκαν στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, δείτε βίντεο

Οι δύο τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ο τρίτος παραμένει στη Ρουμανία - «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» είπε ο πατέρας του ενός - Το απόγευμα επιστρέφουν και οι 7 σοροί των αετόπουλων