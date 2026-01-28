H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια με καπνογόνα και πανό «Αθάνατοι», δείτε βίντεο
Πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια με καπνογόνα και πανό «Αθάνατοι», δείτε βίντεο
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και του Πανιώνιου που έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους, δημιούργησαν ένα μικρό, μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ
Συγκέντρωση μνήμης στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τις ζωές τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία πραγματοποίησαν φίλοι της ομάδας στο κέντρο της Αθήνας.
Η μάζωξη ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ επί της Μενάνδρου, όπου γράφτηκε με σπρέι η λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου. Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και του Πανιώνιου που έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους, δημιούργησαν ένα μικρό, μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ. Αμέσως μετά, με παλμό, έγινε πορεία προς την Ομόνοια, με τους οπαδούς να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πορεύτηκαν έχοντας στην κεφαλή ένα πανό με τη λέξη «Αθάνατοι», το οποίο και κρέμασαν στην Ομόνοια.
Δείτε βίντεο
Η μάζωξη ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ επί της Μενάνδρου, όπου γράφτηκε με σπρέι η λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου. Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και του Πανιώνιου που έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους, δημιούργησαν ένα μικρό, μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ. Αμέσως μετά, με παλμό, έγινε πορεία προς την Ομόνοια, με τους οπαδούς να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πορεύτηκαν έχοντας στην κεφαλή ένα πανό με τη λέξη «Αθάνατοι», το οποίο και κρέμασαν στην Ομόνοια.
Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα